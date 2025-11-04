fechar
Cadela morre após ser atacada com espada em Caruaru; suspeito é preso pela Guarda Municipal

Animal foi morto após ser atacado com uma espada em Caruaru. O suspeito foi localizado no bairro Maurício de Nassau e confessou o crime

Por TV Jornal Publicado em 04/11/2025 às 9:39
Uma cadela em situação de rua foi morta após ser atacada com uma espada na cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O suspeito foi localizado e preso pela Guarda Municipal no bairro Maurício de Nassau, após vídeos do crime circularem nas redes sociais.

Segundo a Guarda Municipal, as imagens recebidas mostravam o homem ameaçando o animal com uma arma branca semelhante a uma espada.

“Assim que tomamos conhecimento, iniciamos imediatamente a operação de busca. O suspeito foi encontrado com a arma ainda em posse, que realmente se tratava de uma espada”, informou um dos agentes envolvidos na ocorrência.

Versão do suspeito

Durante o interrogatório, o homem alegou que reagiu após ter sido mordido pela cadela, tentando justificar o ataque. Apesar disso, a agressão foi considerada ato de crueldade e maus-tratos, conforme o enquadramento policial.

Infelizmente, o animal não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber socorro. O suspeito foi conduzido à delegacia, onde responderá por crime de maus-tratos com resultado morte.

