Mulher é agredida pelo ex-companheiro e caso é registrado em Recife

Mulher de 45 anos é brutalmente agredida pelo ex-companheiro a caminho do trabalho. O agressor usou uma mangueira para bater na vítima

Por TV Jornal Publicado em 03/11/2025 às 17:03
Uma mulher de 45 anos foi agredida pelo ex-companheiro, de 30 anos, na manhã desta quinta-feira (30), no Recife.

Segundo a polícia, o homem utilizou uma mangueira para atingi-la, provocando hematomas em várias partes do corpo.

De acordo com o relato da vítima, que trabalha como vigilante, ela foi surpreendida pelo agressor a caminho do trabalho. O suspeito, que atua como lavador de carros, já vinha fazendo ameaças e a abordou próximo ao local onde presta serviços.

A mulher contou que o ex-companheiro se aproximou com a mangueira nas mãos, fazendo ameaças antes de iniciar as agressões físicas. Em meio à confusão, ela conseguiu empurrá-lo e correr para escapar.

Histórico de violência

O casal manteve um relacionamento por cerca de oito meses, encerrado no mês passado após um episódio de agressão.

Na ocasião, a vítima registrou ocorrência e solicitou uma medida protetiva, mas o documento ainda não havia sido efetivado porque o agressor não foi notificado.

Após o novo ataque, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Mulher, no bairro do Espinheiro. Ele deve responder por lesão corporal com base na Lei Maria da Penha.

Durante o depoimento, o suspeito admitiu a agressão. Questionado se estava arrependido, respondeu: “Tô, claro.”

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

