Vídeos | Notícia

Mulher denuncia ex-companheiro após anos de agressões no Recife

Vítima de violência doméstica, comerciante de 27 anos enfrenta luta por justiça e segurança após a separação do ex-marido agressor

Por TV Jornal Publicado em 31/10/2025 às 15:59 | Atualizado em 31/10/2025 às 15:59
Mulher denuncia ex-companheiro após anos de agressões no Recife - TV Jornal

Um ciclo de violência iniciado em 2016 voltou a gerar comoção após a divulgação de imagens de câmeras de segurança que mostram o momento em que uma comerciante de 27 anos foi agredida brutalmente pelo então companheiro. Nas imagens, a vítima aparece trabalhando, quando é surpreendida e atacada de forma violenta.

Hoje, o agressor é seu ex-companheiro, mas as marcas físicas e emocionais permanecem. O caso reacende o debate sobre a violência doméstica e de gênero, que continua a afetar milhares de mulheres em todo o país.

Anos de abuso e silêncio

De acordo com relatos, a violência não se limitou àquele episódio. As agressões se estendiam também à residência do casal e eram frequentemente ouvidas e testemunhadas por vizinhos.

Durante quase uma década, a vítima enfrentou abusos físicos e psicológicos, sendo alvo de humilhações e xingamentos constantes.

Segundo conhecidos, o agressor construiu uma imagem pública de respeito enquanto, em casa, mantinha a vítima silenciada pelo medo e emocionalmente enfraquecida.

Com o tempo, a mulher passou a ser desvalorizada pessoal e profissionalmente, sofrendo com o isolamento imposto pela relação abusiva.

Busca por justiça e recomeço

Após anos de sofrimento, a comerciante conseguiu se separar e solicitar medidas protetivas. No entanto, a busca por justiça tem sido lenta e desgastante.

Tentativas de conciliação foram frustradas pela resistência do ex-companheiro, e a situação financeira da vítima se agravou, chegando a enfrentar dificuldades para sustentar as filhas.

Mesmo com medo de novas ameaças, ela decidiu enfrentar o agressor e buscar apoio junto às autoridades. O caso segue sob investigação, e a Justiça avalia os próximos passos do processo.

Um exemplo de coragem

A história dessa mulher representa a realidade de muitas vítimas que convivem com o medo e o silêncio. Sua decisão de denunciar é um ato de resistência e um chamado à conscientização.

Para todas as mulheres que vivem situações semelhantes, o caso reforça que não estão sozinhas, e que romper o ciclo da violência é possível.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

