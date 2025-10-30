fechar
Mãe denuncia supostos maus-tratos em creche em bairro no Recife

Segundo denúncia, uma menina de 4 anos teria sido agredida por uma professora durante um passeio escolar; caso é investigado pelo Conselho Tutelar

Por TV Jornal Publicado em 30/10/2025 às 15:09
Segundo denúncia, uma menina de 4 anos teria sido agredida por uma professora durante um passeio escolar; caso é investigado pelo Conselho Tutelar
Segundo denúncia, uma menina de 4 anos teria sido agredida por uma professora durante um passeio escolar; caso é investigado pelo Conselho Tutelar - TV Jornal

Um vídeo que mostra uma criança chorando tem gerado preocupação entre pais e responsáveis de uma creche localizada no bairro do Coque, área central do Recife.

Segundo denúncia, uma menina de 4 anos teria sido agredida por uma professora durante um passeio promovido pela unidade.

“O que deram na minha filha foi um puxavanco de cabelo”, relatou a mãe, afirmando que soube da agressão por meio de outra pessoa presente no momento do incidente.

Outras denúncias

A mãe também contou que outras famílias relataram episódios semelhantes de violência e castigos abusivos, que incluiriam puxões de orelha e punições severas.

No entanto, ao ser questionada, a diretora da creche afirmou não ter conhecimento das denúncias.

“Ela disse que não estava sabendo disso ter acontecido, que não sabia de nada”, contou a mãe.

Relato da criança

Segundo a mãe, a própria menina confirmou o ocorrido.

“Eu perguntei a ela: ‘Bora para a creche?’ Ela respondeu: ‘Não, mamãe. Não quero vestir a farda. A professora puxou meu cabelo’”, relatou.

Desde então, a criança se recusa a retornar à unidade de ensino.

Leia Também

Investigação e acompanhamento

O caso foi registrado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), e o Conselho Tutelar também foi acionado.

De acordo com um representante do órgão, estão sendo aplicadas medidas de proteção à criança, incluindo encaminhamento para atendimento psicológico especializado.

Posicionamento oficial

Em nota, a Secretaria de Educação do Recife informou que o caso se trataria de um desentendimento entre familiares e a equipe escolar, negando a ocorrência de agressão.

A pasta afirmou ainda que a professora foi transferida por precaução, enquanto o caso segue sendo apurado pelos órgãos competentes.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

