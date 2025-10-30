Perseguição de carro a mão armada assusta motoristas na Zona Oeste do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um homem de 23 anos dirigia pela via acompanhado de uma amiga quando percebeu estar sendo seguido por um veículo, cujo passageiro estaria armado

Uma perseguição com disparos de arma de fogo causou pânico em um fim de tarde, na Avenida Afonso Olindense, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife.

Um homem de 23 anos dirigia pela via acompanhado de uma amiga quando percebeu estar sendo seguido por um veículo Compass preto, cujo passageiro estaria armado.

A perseguição

Ao notar a arma, o motorista entrou em pânico e acelerou, tentando escapar pela BR-101. Durante a fuga, foram efetuados disparos na direção do carro, atingindo a parte traseira e um dos pneus.

O motorista seguiu até o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no bairro do Curado, onde buscou abrigo e relatou o ocorrido.

Intervenção da Polícia Rodoviária Federal

Segundo o boletim de ocorrência, ao chegar ao posto policial, o jovem gritou por socorro afirmando estar sendo perseguido e alvo de tiros. Poucos segundos depois, o veículo que o seguia também parou no local.

A equipe da PRF constatou que o motorista do Compass preto era um policial militar fardado, acompanhado de um homem que portava uma arma comum. Diante da situação, os policiais rodoviários intervieram, contiveram os envolvidos e orientaram as partes sobre os procedimentos legais.

Os ocupantes do carro perseguidor se comprometeram a arcar com os danos causados ao veículo da vítima, que apresentou marcas de tiros e teve o pneu traseiro perfurado. O caso foi encaminhado à Polícia Civil para investigação.

Desdobramentos da ocorrência

No dia seguinte, o veículo da vítima passou por perícia, que confirmou a presença de marcas de disparos na lataria e no estepe. O projétil não foi localizado, possivelmente devido ao deslocamento do carro após o incidente.

A ocorrência foi registrada e transferida para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que deve aprofundar as investigações sobre o episódio.

Versões divergentes

Em nota oficial, a Polícia Rodoviária Federal informou que a perseguição teria começado na Cidade Universitária, após uma discussão de trânsito em que um dos veículos teria fechado o outro.

Ainda segundo a PRF, o policial militar perseguiu o jovem após pedir que ele parasse o carro, o que não foi atendido.

A corporação acrescentou que, no posto policial, não foram encontradas restrições para nenhum dos veículos, e as partes foram orientadas a seguir para a Central de Plantões da Capital, onde o caso foi formalizado.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.