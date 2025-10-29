Professora de 46 anos, é morta com tiros após ser chamada na rua

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Mulher é assassinada em Ipojuca, ela foi atingida por tiros de revólver calibre .38 no jardim da sua residência. A investigação está em andamento

Uma mulher identificada como Simone Marques da Silva, de 46 anos, foi assassinada na Rua Ana Maria Dourado, em Ipojuca. Os policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram prontamente acionados e deram início às investigações.

O corpo da vítima foi encontrado em um tipo de jardim de uma residência, onde Simone morava com seus pais.

Detalhes



Informações indicam que um veículo se aproximou do local e uma ou duas pessoas chamaram a vítima pelo nome. Ela saiu da residência e foi recebida por diversos disparos de arma de fogo, resultando em sua morte no local.

Os disparos atingiram a cabeça, o tórax, pernas e virilha. Foram encontrados vestígios balísticos de munição .38 no local.

De acordo com o perito Fernando Benevides, os disparos foram distribuídos pelo corpo da vítima com a intenção de impedir que ela conseguisse fugir do local. Segundo Benevides, ela não teve como reagir devido à gravidade dos ferimentos.

Depoimento marcado

A única informação adicional sobre Simone era que ela tinha um compromisso para prestar depoimento na delegacia de Ipojuca, originalmente marcado para a tarde do dia anterior à sua morte. O depoimento foi remarcado para a tarde do dia em que ela foi assassinada.

A polícia está investigando todas as pistas para determinar se o crime tem relação com o depoimento agendado ou não.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais