fechar
Vídeos | Notícia

Professora de 46 anos, é morta com tiros após ser chamada na rua

Mulher é assassinada em Ipojuca, ela foi atingida por tiros de revólver calibre .38 no jardim da sua residência. A investigação está em andamento

Por TV Jornal Publicado em 29/10/2025 às 16:16
Assassinato em Porjuca: Professora de 46 anos, Simone Marques da Silva, é morta com tiros de calibre .38 após chamado na rua Ana Maria Dourado
Assassinato em Porjuca: Professora de 46 anos, Simone Marques da Silva, é morta com tiros de calibre .38 após chamado na rua Ana Maria Dourado - TV Jornal

Uma mulher identificada como Simone Marques da Silva, de 46 anos, foi assassinada na Rua Ana Maria Dourado, em Ipojuca. Os policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram prontamente acionados e deram início às investigações.

O corpo da vítima foi encontrado em um tipo de jardim de uma residência, onde Simone morava com seus pais. 

Detalhes

Informações indicam que um veículo se aproximou do local e uma ou duas pessoas chamaram a vítima pelo nome. Ela saiu da residência e foi recebida por diversos disparos de arma de fogo, resultando em sua morte no local.

Os disparos atingiram a cabeça, o tórax, pernas e virilha. Foram encontrados vestígios balísticos de munição .38 no local.

De acordo com o perito Fernando Benevides, os disparos foram distribuídos pelo corpo da vítima com a intenção de impedir que ela conseguisse fugir do local. Segundo Benevides, ela não teve como reagir devido à gravidade dos ferimentos.

Depoimento marcado 

A única informação adicional sobre Simone era que ela tinha um compromisso para prestar depoimento na delegacia de Ipojuca, originalmente marcado para a tarde do dia anterior à sua morte. O depoimento foi remarcado para a tarde do dia em que ela foi assassinada.

A polícia está investigando todas as pistas para determinar se o crime tem relação com o depoimento agendado ou não.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Idoso suspeito de envolvimento em homicídio é preso no Recife
Assassinato Investigado

Idoso suspeito de envolvimento em homicídio é preso no Recife
Homem é morto e uma mulher é ferida em estacionamento de supermercado em São Lourenço da Mata
Assassinato

Homem é morto e uma mulher é ferida em estacionamento de supermercado em São Lourenço da Mata

Compartilhe

Tags