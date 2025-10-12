fechar
Idoso suspeito de envolvimento em homicídio é preso no Recife

Homem estaria relacionado ao crime que vitimou Lucie Cláudia, de 35 anos. Ela ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu

Por TV Jornal Publicado em 12/10/2025 às 11:56
O suspeito de 61 anos de idade foi preso na Praça da Independência, localizada no bairro de Santo Antônio, conhecida como a Praça do Diário. Os policiais da primeira delegacia de homicídios já estavam monitorando-o.

O suposto crime

Ele é suspeito de ter participado de um crime ocorrido na madrugada do dia 8. A vítima, Lucie Cláudia Ora da Silva, 35 anos, foi atingida por um disparo de arma de fogo na altura do tórax. Levada ao hospital, não resistiu aos ferimentos.

Detenção do suspeito

Os policiais receberam informações do ocorrido, montaram campana e detiveram o suposto criminoso, que se locomovia em uma cadeira de rodas. Ele negou a participação no crime.

Detalhes da investigação

De acordo com a polícia, o suspeito teve um papel crucial no crime. Acreditam que ele tenha atraído a vítima ao local, dando oportunidade para um suposto terceiro, uma mulher, efetuar o disparo fatal.

  • A vítima foi abordada pelo idoso
  • Enquanto conversava com a vítima, um terceiro se aproximou
  • A terceira pessoa, uma mulher, disparou contra a vítima
  • Todos roubaram seus pertences e fugiram

Próximas etapas

O suspeito foi preso pouco tempo após o crime. Na saída do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), continuou negando a todo momento a participação no homicídio. Ele tem histórico criminal com seis passagens anteriores pelo sistema penitenciário por tráfico de drogas. As próximas decisões em relação ao processo ficam a cargo do juiz ou juíza de plantão.

