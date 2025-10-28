Catador de recicláveis é morto a tiros após discussão por terreno na Região Metropolitana do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Imagens mostram suspeito circulando de bicicleta antes de matar jovem de 26 anos em disputa por terreno no município de Olinda. Confira

Um jovem catador de recicláveis foi assassinado a tiros na rua Cláudio Manoel da Costa, no bairro Jardim Brasil 2, em Olinda, Região Metropolitana do Recife. O crime, registrado por câmeras de segurança, ocorreu após uma breve discussão relacionada a uma disputa de terras.

As imagens mostram o suspeito circulando de bicicleta pela área, aparentemente à procura da vítima, identificada como Lucas Vinícius de Almeida, de 26 anos.

Minutos depois, ele retorna a pé e se aproxima do terreno onde Lucas trabalhava em frente à sua casa. Após uma rápida troca de palavras, seis disparos são ouvidos.

Perícia e investigação

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizaram a perícia no local logo após o crime. O delegado Rodrigo Bello informou que o homicídio foi motivado por uma disputa por um terreno.

Segundo relatos de familiares e testemunhas, a vítima havia cedido o lote ao suspeito há algum tempo, mas ao tentar reaver a posse, deu início à desavença que terminou em tragédia.

Reação e fuga

Após o crime, o suspeito fugiu. Revoltados, moradores destruíram a casa da mãe do autor, onde ele costumava passar parte do tempo, embora não residisse permanentemente no local.

Lucas Vinícius de Almeida foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife. A Polícia Civil segue investigando o caso para localizar e prender o autor dos disparos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais