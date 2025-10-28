Casal é baleado durante assalto violento em residência no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Criminosos invadiram casa pelos fundos, envenenaram cadela da família e atiraram contra casal. Polícia investiga ligação com outros assaltos

Um casal foi baleado durante um assalto a residência no bairro Alto do Bigode, na Vila Torre de Galvão, em Paulista, Região Metropolitana do Recife.

O crime aconteceu quando o proprietário da casa, um comerciante de 44 anos, foi rendido e algemado ao abrir a grade do imóvel. Mesmo sem reagir, ele e a esposa acabaram sendo atingidos por disparos.

Detalhes do crime

De acordo com a investigação, os criminosos teriam entrado na casa pelos fundos, onde o muro é mais baixo. Antes da invasão, envenenaram a cadela da família para evitar que o animal chamasse atenção. Durante a ação, os bandidos roubaram dinheiro, perfumes, joias, celulares, um notebook, um aparelho de som e o carro da vítima.

O comerciante foi atingido nas costas, e os tiros transfixaram o corpo, atingindo também uma das pernas da esposa. Ambos foram socorridos para a UPA e depois encaminhados ao Hospital da Restauração, onde receberam alta.

Investigação e perícia

O delegado Rodrigo Belo solicitou duas perícias, criminal e papiloscópica, para buscar impressões digitais. Fragmentos foram encontrados no local, mas nenhuma cápsula de bala foi recolhida.

A polícia suspeita que os criminosos soubessem que o comerciante guardava dinheiro em casa para o pagamento de funcionários.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais