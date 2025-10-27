Homem é morto a tiros no Alto José do Pinho durante ataque armado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vítima de 35 anos foi atingida por diversos disparos; polícia investiga autoria e motivação do crime, ainda desconhecidas

Um episódio de extrema violência marcou o último fim de semana no Alto José do Pinho, na Zona Norte do Recife.

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem de boné vermelho caminhava pela rua, olhando repetidamente para trás, antes de correr para uma travessa ao perceber a aproximação de duas motocicletas suspeitas.

Os ocupantes das motos, usando capacetes e jaquetas camufladas, desceram armados e efetuaram diversos disparos contra o homem, ignorando os latidos de cães assustados. Após os tiros, os suspeitos fugiram mantendo as armas erguidas.

A vítima, identificada como Vander da Silva Jales, de 35 anos, foi atingida por pelo menos nove disparos. Equipes da Força-Tarefa de Homicídios foram acionadas, recolheram o corpo e o encaminharam ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Motivação

A motivação do crime ainda é desconhecida. Dinheiro e um celular foram encontrados nos bolsos da vítima, o que descarta, por enquanto, a hipótese de latrocínio.

O ataque ocorre em meio a uma escalada de violência na região. No último domingo (26), um homem foi baleado na perna ao ser surpreendido por disparos em via pública. Em setembro, um tiroteio também foi registrado em vídeo por moradores, aumentando o clima de insegurança no Alto José do Pinho.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais