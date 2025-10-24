fechar
Soldador é assassinado a tiros no Cabo de Santo Agostinho

Albériz Félix da Silva, de 26 anos, foi morto a tiros enquanto saía de um mercadinho no bairro Cohab após concluir um reparo no local

Por TV Jornal Publicado em 24/10/2025 às 17:39
O violento ataque 

O soldador Albériz Félix da Silva se tornou vítima de um crime brutal na rua Reginaldo Fonseca Pereira. Testemunhas relataram que ele estava na frente de um mercadinho, fazendo um lanche após finalizar um trabalho, quando um homem de camisa vermelha se aproximou e abriu fogo contra ele.

Mesmo tentando fugir, Albériz foi perseguido pelo atirador, que continuou disparando até que a vítima caiu sem vida. Imagens registradas no momento do ataque mostram o pânico de funcionárias do mercadinho e de transeuntes que presenciaram a cena.

Investigação do homicídio

Peritos do Instituto de Criminalística foram acionados para coletar provas e iniciar a investigação. Segundo Diogo Sinésio, responsável pelo caso, Albériz foi atingido por seis disparos, incluindo tiros na cabeça e no tronco. A vítima carregava uma ferramenta de trabalho e uma faca na cintura, itens que, segundo a polícia, provavelmente não têm relação com o crime.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também participa das investigações, com o objetivo de identificar a autoria e a motivação do assassinato.

Parentes da vítima informaram à polícia que Albériz havia cumprido pena por tráfico de drogas e estava em liberdade há dois anos.

O corpo de Albériz foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

