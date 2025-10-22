Rádio Patrulha da Políca Militar prendem duas pessoas por tráfico de drogas no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Inicialmente, localizaram munições de calibre 38 e, subsequente, encontraram na residência um revólver de calibre 38. Confira detalhes

Operação da Rádio Patrulha da Polícia Militar

A Rádio Patrulha da Polícia Militar realizou uma operação, nesta terça-feira (20), que resultou na prisão de um homem, de 24 anos, e sua tia, de 42 anos, por tráfico de drogas na comunidade Roda de Fogo, Zona Oete do Recife.

Consequências da operação

Na chegada ao local da operação, a polícia se deparou com o homem e a mulher, encontrando rapidamente indícios do tráfico de drogas, bem como ligação de ambos com facções criminosas. Muitos dos líderes destas facções já se encontram em presídios federais.

As equipes chegaram a um beco onde conseguiram localizar as pessoas praticando atos ilícitos. Inicialmente, localizaram munições de calibre 38 e, subsequente, encontraram na residência um revólver de calibre 38.

Contexto dos envolvidos

A mulher presa na operação era casada com um homem que se envolveu no tráfico de drogas e já havia sido assassinado.

Todo o material foi entregue à Polícia Civil, que seguirá com as investigações. A Polícia Civil informou que os envolvidos foram autuados em flagrante por tráfico de entorpecentes e agora estão à disposição da Justiça para responderem pelos crimes cometidos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais