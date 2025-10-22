fechar
Rádio Patrulha da Políca Militar prendem duas pessoas por tráfico de drogas no Recife

Inicialmente, localizaram munições de calibre 38 e, subsequente, encontraram na residência um revólver de calibre 38. Confira detalhes

Por TV Jornal Publicado em 22/10/2025 às 23:14
Desmantelamento de Grupo de Tráfico de Drogas pela Polícia Militar: Detalhes da Operação e Consequências
Operação da Rádio Patrulha da Polícia Militar

A Rádio Patrulha da Polícia Militar realizou uma operação, nesta terça-feira (20), que resultou na prisão de um homem, de 24 anos, e sua tia, de 42 anos, por tráfico de drogas na comunidade Roda de Fogo, Zona Oete do Recife.

Consequências da operação

Na chegada ao local da operação, a polícia se deparou com o homem e a mulher, encontrando rapidamente indícios do tráfico de drogas, bem como ligação de ambos com facções criminosas. Muitos dos líderes destas facções já se encontram em presídios federais.

As equipes chegaram a um beco onde conseguiram localizar as pessoas praticando atos ilícitos. Inicialmente, localizaram munições de calibre 38 e, subsequente, encontraram na residência um revólver de calibre 38.

Contexto dos envolvidos

A mulher presa na operação era casada com um homem que se envolveu no tráfico de drogas e já havia sido assassinado. 

Todo o material foi entregue à Polícia Civil, que seguirá com as investigações. A Polícia Civil informou que os envolvidos foram autuados em flagrante por tráfico de entorpecentes e agora estão à disposição da Justiça para responderem pelos crimes cometidos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

