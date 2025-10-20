Homem é preso por abusar sexualmente de três irmãs em Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante no bairro Alto da Bondade, em Olinda, acusado de abusar sexualmente de três irmãs, com 10, 12 e 17 anos de idade.

A denúncia foi feita pela adolescente mais velha, após ela participar de uma palestra na escola sobre violência doméstica e familiar.

Como ocorreu o flagrante

A Patrulha Escolar e a Polícia Militar foram acionadas. As vítimas foram encaminhadas à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Olinda.

Segundo informações da polícia, o homem confessou o crime e relatou que a adolescente de 17 anos engravidou e realizou um aborto aos cinco meses de gestação.

O acusado usava tornozeleira eletrônica e já tinha passagem pela polícia por estuprar uma filha de outro relacionamento.

Omissão materna

De acordo com o depoimento, a mãe das meninas mantinha um relacionamento com o homem há cerca de três anos.

A delegada Lúcia Custódio, responsável pelo caso, destacou a gravidade da omissão materna, já que a mulher aparentemente sabia dos abusos e não tomou nenhuma providência para proteger as filhas.

O Conselho Tutelar de Olinda, que acompanha o caso, também considerou a situação alarmante.

“É muito revoltante. Você pegar um caso dessa natureza, onde ele, já preso, começou o contato com essa genitora, se relacionaram, e depois ele vai pra dentro da casa e passa a abusar das três filhas dela”, afirmou um conselheiro.

“A mãe tinha conhecimento da prática desses crimes, uma clara situação de omissão. Ela deu preferência a ter um companheiro criminoso ao invés de priorizar suas filhas.”

Proteção às vítimas

As três meninas estão sob proteção e recebem assistência médica e acompanhamento psicológico.

O Conselho Tutelar reforçou que o caso demonstra a importância de denunciar situações de abuso e garantir que crianças e adolescentes estejam em ambientes seguros.

A sociedade e as autoridades esperam que o agressor receba uma pena exemplar e permaneça por muitos anos no sistema penitenciário.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.