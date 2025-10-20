Homem é encontrado morto na calçada no bairro do Totó, no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Polícia Civil investiga se a vítima estava envolvida em um roubo de motocicleta na região; o corpo foi encaminhado ao IML do Recife

Um homem foi encontrado morto na calçada de uma residência na Rua Utinga, no bairro do Totó, Zona Oeste do Recife. Ele foi identificado como Jonathan Lombre Alves, mas, segundo os moradores da área, ninguém o reconheceu, o que levantou suspeitas sobre sua origem e possíveis atividades.

Homem tentou pedir ajuda



De acordo com as primeiras informações, Jonathan teria sido baleado em outro ponto da região e corrido até o local onde foi encontrado, aparentemente tentando pedir ajuda. Uma moradora relatou ter visto o homem pegar um celular e fazer uma ligação de socorro antes de cair na calçada.

Com o homem, a polícia apreendeu um simulacro de arma de fogo, duas chaves de motocicleta e três celulares. A suspeita inicial é de que ele possa ter participado de assaltos na área.

Roubo de motocicleta

Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informaram ter recebido relatos de um roubo de motocicleta ocorrido recentemente nas proximidades.

A moto, que teria sido levada por dois homens armados, foi encontrada caída a poucos metros de onde o corpo foi localizado. Apesar da coincidência, a polícia ainda não confirmou se Jonathan era um dos suspeitos do roubo.

A vítima do assalto à moto conseguiu escapar sem reagir, por conta da violência dos criminosos. O caso será investigado em duas frentes: o DHPP apura as circunstâncias da morte, enquanto o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri) investiga o roubo do veículo.

O corpo de Jonathan Lombre Alves foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Recife.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais