Polícia recupera celulares roubados em assalto a ônibus em Paulista

Dois criminosos roubaram passageiros no Conjunto Beira Mar, mas ação rápida da PM resultou na prisão de um deles e recuperação de seis celulares

Um ônibus que seguia para o Conjunto Beira Mar, no Janga, em Paulista, foi assaltado na parada dos Correios, na entrada do Sítio Histórico de Olinda. Dois homens entraram no veículo junto com outros passageiros e anunciaram o roubo.

Segundo uma das vítimas, um dos criminosos fingia estar apenas em pé para disfarçar. Ele rapidamente pegou celulares das mulheres e anunciou o assalto, simulando estar armado, mas sem mostrar a arma.

Após recolherem os celulares e dinheiro dos passageiros, os criminosos fugiram. No entanto, graças à ação rápida dos passageiros que alertaram a Polícia Militar do Batalhão de Polícia Turística (BPTUR), seis aparelhos foram recuperados.

Um dos suspeitos, Robson Silva, 40 anos, foi preso em flagrante e levado para a central de plantões da capital. O segundo assaltante conseguiu fugir.

Alta incidência de assaltos a ônibus

De acordo com o sindicato dos transportes, mais de 800 assaltos a ônibus foram registrados no Grande Recife somente este ano, refletindo uma situação preocupante para os usuários do transporte público.

Reações e apelos

Uma das vítimas agradeceu a recuperação dos celulares, apesar de nem todos terem sido recuperados. Policiais destacaram que Robson Silva tem um histórico criminal extenso e já fugiu do sistema prisional, o que o torna perigoso.

Cidadãos afetados pedem que a justiça endureça as penas, evitando que suspeitos com histórico criminal sejam liberados rapidamente após audiência de custódia, para aumentar a sensação de segurança na cidade.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais