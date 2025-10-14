fechar
Vídeos | Notícia

Recém-nascida está internada em estado grave após parto com complicações no Recife

Família acusa demora na realização de cesárea, apesar de repetidos pedidos da mãe. Bebê aspirou mecônio e está internada na UTI neonatal

Por TV Jornal Publicado em 14/10/2025 às 12:44
Complicações no Parto em Recife: O Drama da Recém-Nascida Dávila e os Desafios para o Sistema de Saúde Maternal
Complicações no Parto em Recife: O Drama da Recém-Nascida Dávila e os Desafios para o Sistema de Saúde Maternal - TV Jornal

A recém-nascida Dávila permanece internada em estado grave na UTI do Hospital da Mulher do Recife, após complicações durante o parto. A família alega que houve demora na realização da cesariana, apesar dos repetidos pedidos da mãe, o que teria levado à aspiração de mecônio pela bebê — condição que pode indicar sofrimento fetal.

Acompanhamento diário no hospital

Desde o nascimento, os avós paternos de Dávila têm frequentado o hospital diariamente em busca de informações. Eles relatam que a filha, Barro Lima, foi transferida de ambulância para o Hospital da Mulher por volta das 14h da última segunda-feira (data não especificada). Exames realizados na chegada, incluindo uma ultrassonografia, indicavam que a gestação seguia normalmente, com batimentos cardíacos regulares do feto.

Indução do parto e agravamento do quadro

Segundo o relato da família, como não houve evolução na dilatação para o parto normal, a equipe médica iniciou a indução com comprimidos. Sem resposta após mais de 24 horas, foi feita a introdução de um balão para indução mecânica, entre terça e quarta-feira. Ainda assim, não houve progresso.

A mãe teria solicitado diversas vezes a realização de uma cesárea, mas o procedimento só foi autorizado após a bebê apresentar sinais de sofrimento e expelir mecônio ainda dentro do útero — uma substância que, normalmente, só é eliminada após o nascimento. A aspiração dessa substância pode causar complicações respiratórias graves no recém-nascido.

Estado de saúde e denúncias da família

A mãe encontra-se internada, mas está fora de perigo. Já a bebê segue em estado crítico. Em entrevista, a avó paterna desabafou. “É muito difícil. A condição dela é extremamente grave e existe o risco de ela morrer a qualquer momento, devido a um possível erro médico. Minha nora me ligou pedindo para que eu solicitasse a cesárea. Ela implorou, mas ninguém ouviu.”

A situação levanta questionamentos sobre os protocolos adotados no atendimento a parturientes na rede pública e os desafios enfrentados pelo sistema de saúde materno-infantil.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Família denuncia erro médico durante parto no Hospital da Mulher do Recife
Negliência

Família denuncia erro médico durante parto no Hospital da Mulher do Recife
Ministro da Saúde anuncia novos investimentos para fortalecer atendimento oncológico em hospitais de referência no Recife
PROGRAMA AGORA TEM ESPECIALISTAS

Ministro da Saúde anuncia novos investimentos para fortalecer atendimento oncológico em hospitais de referência no Recife

Compartilhe

Tags