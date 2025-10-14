Recém-nascida está internada em estado grave após parto com complicações no Recife
Família acusa demora na realização de cesárea, apesar de repetidos pedidos da mãe. Bebê aspirou mecônio e está internada na UTI neonatal
A recém-nascida Dávila permanece internada em estado grave na UTI do Hospital da Mulher do Recife, após complicações durante o parto. A família alega que houve demora na realização da cesariana, apesar dos repetidos pedidos da mãe, o que teria levado à aspiração de mecônio pela bebê — condição que pode indicar sofrimento fetal.
Acompanhamento diário no hospital
Desde o nascimento, os avós paternos de Dávila têm frequentado o hospital diariamente em busca de informações. Eles relatam que a filha, Barro Lima, foi transferida de ambulância para o Hospital da Mulher por volta das 14h da última segunda-feira (data não especificada). Exames realizados na chegada, incluindo uma ultrassonografia, indicavam que a gestação seguia normalmente, com batimentos cardíacos regulares do feto.
Indução do parto e agravamento do quadro
Segundo o relato da família, como não houve evolução na dilatação para o parto normal, a equipe médica iniciou a indução com comprimidos. Sem resposta após mais de 24 horas, foi feita a introdução de um balão para indução mecânica, entre terça e quarta-feira. Ainda assim, não houve progresso.
A mãe teria solicitado diversas vezes a realização de uma cesárea, mas o procedimento só foi autorizado após a bebê apresentar sinais de sofrimento e expelir mecônio ainda dentro do útero — uma substância que, normalmente, só é eliminada após o nascimento. A aspiração dessa substância pode causar complicações respiratórias graves no recém-nascido.
Estado de saúde e denúncias da família
A mãe encontra-se internada, mas está fora de perigo. Já a bebê segue em estado crítico. Em entrevista, a avó paterna desabafou. “É muito difícil. A condição dela é extremamente grave e existe o risco de ela morrer a qualquer momento, devido a um possível erro médico. Minha nora me ligou pedindo para que eu solicitasse a cesárea. Ela implorou, mas ninguém ouviu.”
A situação levanta questionamentos sobre os protocolos adotados no atendimento a parturientes na rede pública e os desafios enfrentados pelo sistema de saúde materno-infantil.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais