Homem de 70 anos é preso em flagrante por homicídio e ocultação de cadáver em Jaboatão dos Guararapes
Crime teria sido motivado por uma briga relacionada ao uso de um carro de mão. Vítima foi morta com golpe na cabeça e corpo escondido sob uma lona.
Por
TV Jornal
Publicado em 14/10/2025 às 12:48
Um idoso de 70 anos foi preso em flagrante neste domingo (data não informada) no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, suspeito de matar seu inquilino após uma discussão. O crime aconteceu na Rua São José e chocou a comunidade local pela violência e frieza com que foi cometido.
A vítima foi identificada como Vanderson Carlos Santana, de 33 anos. Segundo a polícia, a briga teria começado por causa do uso de um carro de mão pertencente ao idoso. Vanderson teria utilizado o objeto sem autorização, o que teria gerado desavença entre os dois.
O Crime
Na noite do crime, o suspeito convidou a vítima para beber em sua casa. Durante o encontro, o idoso desferiu um golpe na parte de trás da cabeça de Vanderson com um pé de cabra. A perícia apontou que o impacto foi tão violento que causou fratura no crânio da vítima.
Após o homicídio, o suspeito tentou esconder o corpo sob uma lona. Testemunhas do crime foram a esposa e a cunhada do autor, que presenciaram o assassinato. O idoso ainda tentou trancar as duas mulheres no banheiro para impedir que elas acionassem a polícia.
Investigação
Apesar da tentativa de fuga, a Polícia Militar foi chamada e prendeu o suspeito em flagrante. Ao ser conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o homem negou ter cometido o crime, mesmo diante das evidências e dos relatos das testemunhas.
A investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais