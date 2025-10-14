fechar
Homem de 70 anos é preso em flagrante por homicídio e ocultação de cadáver em Jaboatão dos Guararapes

Crime teria sido motivado por uma briga relacionada ao uso de um carro de mão. Vítima foi morta com golpe na cabeça e corpo escondido sob uma lona.

Por TV Jornal Publicado em 14/10/2025 às 12:48
Idoso de 70 anos é preso em Jaboatão dos Guararapes por homicídio e ocultação de cadáver
Um idoso de 70 anos foi preso em flagrante neste domingo (data não informada) no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, suspeito de matar seu inquilino após uma discussão. O crime aconteceu na Rua São José e chocou a comunidade local pela violência e frieza com que foi cometido.

A vítima foi identificada como Vanderson Carlos Santana, de 33 anos. Segundo a polícia, a briga teria começado por causa do uso de um carro de mão pertencente ao idoso. Vanderson teria utilizado o objeto sem autorização, o que teria gerado desavença entre os dois.

O Crime

Na noite do crime, o suspeito convidou a vítima para beber em sua casa. Durante o encontro, o idoso desferiu um golpe na parte de trás da cabeça de Vanderson com um pé de cabra. A perícia apontou que o impacto foi tão violento que causou fratura no crânio da vítima.

Após o homicídio, o suspeito tentou esconder o corpo sob uma lona. Testemunhas do crime foram a esposa e a cunhada do autor, que presenciaram o assassinato. O idoso ainda tentou trancar as duas mulheres no banheiro para impedir que elas acionassem a polícia.

Investigação

Apesar da tentativa de fuga, a Polícia Militar foi chamada e prendeu o suspeito em flagrante. Ao ser conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o homem negou ter cometido o crime, mesmo diante das evidências e dos relatos das testemunhas.

A investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

