Professores aprovados em concurso protestam por convocação em Jaboatão

Ato no Dia do Professor cobra nomeações e renovação do concurso público da rede municipal de ensino

Por JC Publicado em 13/10/2025 às 18:55
No Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro, candidatos aprovados no concurso público de 2023 para a rede municipal de ensino de Jaboatão dos Guararapes irão realizar um ato público em frente à sede da Prefeitura. O grupo reivindica a convocação em maior número dos aprovados e a renovação do concurso, que está em vigor até novembro de 2025.

A manifestação tem como foco a insatisfação com a atual gestão do prefeito Mano Medeiros, que, segundo os organizadores do movimento, vem chamando um número de professores muito inferior à demanda da rede. A última convocação, que aconteceu em dezembro de 2024, nomeou apenas 128 professores, sendo 109 para o cargo de Professor I e 19 para Professor II, de um total de cerca de 2.000 aprovados.

De acordo com os manifestantes, mesmo com a carência de profissionais em diversas unidades escolares, a prefeitura segue priorizando contratações temporárias e mantendo altos números de cargos comissionados. A situação, afirmam, compromete diretamente a qualidade da educação ofertada aos alunos da rede municipal.

O receio dos aprovados é de que o concurso expire sem que uma parte significativa dos nomes do cadastro de reserva seja convocada. Por isso, além da ampliação imediata das nomeações, os professores cobram a renovação da validade do certame.

A escolha do Dia do Professor para o protesto tem o objetivo de reforçar o apelo por valorização profissional e respeito ao concurso público como instrumento de acesso ao serviço público de forma justa e transparente.

