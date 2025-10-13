Projeto Infância Cidadã leva música, brincadeiras e alegria ao Parque da Cidade, em Jaboatão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ação comemorou os 16 anos do projeto com atividades gratuitas, lanches e participação de famílias e crianças de vários bairros da Região Metropolitana

O Parque da Cidade, em Jaboatão dos Guararapes, recebeu no último domingo (12) uma edição especial do projeto Infância Cidadã, que levou música, brincadeiras e momentos de convivência para crianças e famílias.

A ação comemorou os 16 anos do projeto, realizado em parceria com a TV Jornal e a Rádio Jornal.

O evento contou com uma série de atividades gratuitas, como apresentações musicais, pula-pula e distribuição de lanches, incluindo pipoca, algodão doce e biscoitos Treloso.

Personagens infantis e a Caravana da Alegria, iniciativa da Prefeitura de Jaboatão, também marcaram presença, animando o público.

Aberto a RMR

Além dos moradores de Jaboatão, famílias de outros bairros da Região Metropolitana do Recife (RMR) participaram das atividades. Para os organizadores, o evento reforça o compromisso do Infância Cidadã em promover lazer, cidadania e integração comunitária.

Durante a programação, crianças como Lívia, uma das participantes, expressaram o entusiasmo com o evento: “Brinquei muito, fiz várias coisas. A música tava ótima! É muito bom ser criança”, disse.

Criado pelo biscoito Treloso, da Vitarella, o Infância Cidadã tem como objetivo oferecer momentos de alegria e socialização para crianças e suas famílias, incentivando valores de convivência, solidariedade e cidadania desde a infância.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais