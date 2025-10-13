fechar
Vídeos | Notícia

Projeto Infância Cidadã leva música, brincadeiras e alegria ao Parque da Cidade, em Jaboatão

Ação comemorou os 16 anos do projeto com atividades gratuitas, lanches e participação de famílias e crianças de vários bairros da Região Metropolitana

Por TV Jornal Publicado em 13/10/2025 às 10:43
Crian&ccedil;as participam das atividades do projeto Inf&acirc;ncia Cidad&atilde; no Parque da Cidade, em Jaboat&atilde;o dos Guararapes.
Crianças participam das atividades do projeto Infância Cidadã no Parque da Cidade, em Jaboatão dos Guararapes. - TV Jornal

O Parque da Cidade, em Jaboatão dos Guararapes, recebeu no último domingo (12) uma edição especial do projeto Infância Cidadã, que levou música, brincadeiras e momentos de convivência para crianças e famílias.

A ação comemorou os 16 anos do projeto, realizado em parceria com a TV Jornal e a Rádio Jornal.

O evento contou com uma série de atividades gratuitas, como apresentações musicais, pula-pula e distribuição de lanches, incluindo pipoca, algodão doce e biscoitos Treloso.

Personagens infantis e a Caravana da Alegria, iniciativa da Prefeitura de Jaboatão, também marcaram presença, animando o público. 

Aberto a RMR 

Além dos moradores de Jaboatão, famílias de outros bairros da Região Metropolitana do Recife (RMR) participaram das atividades. Para os organizadores, o evento reforça o compromisso do Infância Cidadã em promover lazer, cidadania e integração comunitária.

Durante a programação, crianças como Lívia, uma das participantes, expressaram o entusiasmo com o evento: “Brinquei muito, fiz várias coisas. A música tava ótima! É muito bom ser criança”, disse.

Criado pelo biscoito Treloso, da Vitarella, o Infância Cidadã tem como objetivo oferecer momentos de alegria e socialização para crianças e suas famílias, incentivando valores de convivência, solidariedade e cidadania desde a infância.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Infância Cidadã celebra 16 anos com festa lotada no Parque da Cidade neste domingo (12)
EVENTO

Infância Cidadã celebra 16 anos com festa lotada no Parque da Cidade neste domingo (12)
Infância Cidadã: dia recreativo para a criançada em mais uma edição
DIVERSÃO

Infância Cidadã: dia recreativo para a criançada em mais uma edição

Compartilhe

Tags