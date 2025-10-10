Músico é assaltado enquanto estava voltando de show no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Músico é assaltado na Zona Sul do Recife, seu carro e equipamentos foram levados, gerando prejuízo de R$ 5 mil; veículo foi recuperado sem os itens

O músico Sebastian Fran, conhecido em Recife pelos shows que realiza em Porto de Galinhas foi assaltado recentemente.

Ao terminar um evento e voltar para casa, no bairro do Ipsep, ele foi abordado por dois homens aparentemente armados e teve o seu carro e instrumentos musicais roubados, em um prejuízo estimado de R$ 5 mil.

Sebastian e a mãe estavam descarregando o carro quando ocorreu a abordagem. Os ladrões levaram o carro, uma caixa de som e uma mochila com um tablet, cabos e microfones.

O carro foi recuperado pouco tempo depois graças a um rastreador. No entanto, os instrumentos e itens pessoais não foram encontrados. Por conta disso, Sebastian enfrenta dificuldade para continuar fazendo seus shows, uma vez que a caixa de som é crucial para seu trabalho.

Campanha de arrecadação



Chateado com a situação de insegurança do bairro onde mora, especialmente por estar próximo a um batalhão policial, Sebastian partiu para uma campanha nas redes sociais.

Ele realizou uma rifa para comprar uma nova caixa de som. O prêmio foi de R$ 500 reais e cada rifa custou 10 reais. Ele também passou seu número para quem quisesse contribuir através do Pix.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais