Entregador de mercadorias é sequestrado e 60 caixas são roubadas

Entregador é abordado por suspeitos e colocado no baú de van em Cabo de Santo Agostinho. Veículo e aproximadamente 60 caixas são roubadas

Um vídeo mostra o momento em que uma Fiorino passa por uma rua no bairro da Cohab, no Cabo de Santo Agostinho. O entregador abordado pelos suspeitos estava no baú do veículo. Logo em seguida, aparece o carro do entregador conduzido por um dos suspeitos.

Segundo o trabalhador, ele tinha acabado de voltar de um centro de distribuição para iniciar a entrega dos produtos quando dois homens armados o abordaram. Ele passou cerca de 20 minutos com os eles.

"Assim que eu saí da pista principal, notei uma Fiorino logo atrás. Quando parei, eles também pararam. Não houve abordagem - simplesmente me colocaram no baú do carro e me levaram para um local isolado."

Roubados veículo, celular e mercadorias

Além do veículo e do celular do entregador, mais de 60 caixas com encomendas foram levadas pelos criminosos. Um boletim de ocorrência foi registrado, e a família agora vive na esperança de recuperar o veículo.

Depois do assalto, o entregador e as pessoas próximas a ele estão tendo de buscar o veículo por conta própria em várias áreas próximas ao local, incluindo canaviais e engenhos.

"A gente não tem outra fonte de renda, não temos como trazer o alimento para casa. Então, estamos desesperados. Estamos contando com a ajuda de amigos, que nestas horas nós vimos que são muitos. Eles estão nos ajudando a procurar o veículo; a situação está caótica."

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais