Vídeos | Notícia

Jovem de 20 anos confessa 21 homicídios. Entenda a ligação com o tráfico de drogas

Um jovem foi preso pelo DHPP após confessar 21 assassinatos. Um dos crimes seria pela disputa do tráfico, ele teria recebido R$4 mil pelo crime

Por TV Jornal Publicado em 09/10/2025 às 12:50 | Atualizado em 09/10/2025 às 12:54
Imagens de arquivo da investigação
Imagens de arquivo da investigação - TV Jornal

Assim que chegou ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Eduardo Vicente Gomes de Lima, de 20 anos, negou o crime instigado.

Contudo, de acordo com a Polícia Militar, Eduardo confessou não só o homicídio que vitimou Leandro Silva dos Santos, de 22 anos, como também outros 20 assassinatos.

Surgiram informações de que ele tivesse recebido a quantia de 4 mil reais via Pix, repassou 2 mil para um comparsa que participou do homicídio e ficou com os outros 2 mil. Desde o conhecimento do homicídio, as equipes policiais iniciaram diligências para identificar os autores e a motivação do crime.

Investigação

Após a identificação de Eduardo como um dos autores do crime, a equipe do 19º Batalhão conseguiu encontrá-lo e efetuar a detenção no local onde ele estava escondido. As imagens monitoradas mostram o momento da prisão.

O efetivo encontrou debaixo do fogão o revólver que Eduardo disse ter usado para matar Leandro, na última segunda-feira, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife.

Motivação do Homicídio

A informação colhida aponta que a disputa pelo tráfico teria motivado esse homicídio. Apesar de sua pouca idade, Eduardo já conta com a chocante marca de 21 homicídios, afirmação feita em seu depoimento à polícia civil.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

