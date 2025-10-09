Empregada doméstica desaparece no Recife e casa é encontrada com sinais de violência

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Patrícia Maria Alves, de 44 anos, está desaparecida desde domingo; mensagens estranhas e marcas de sangue levantam suspeitas

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Patrícia Maria Alves, de 44 anos, empregada doméstica que sumiu no último domingo (5), no Recife. A família procurou o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) após encontrar a casa dela com sinais de violência, manchas de sangue e objetos fora do lugar.

Casa com sinais suspeitos

Antes de registrar o desaparecimento, parentes foram até a residência de Patrícia, localizada na comunidade Nova Conquista, no bairro do Barro. No local, encontraram:

Manchas de sangue no chão e na cama;

Sinais de que o imóvel foi revirado;

Portão trancado por fora, mas a casa estava aberta.

“Tentaram esconder o sangue com cal, mas ainda dava pra ver as manchas. A casa estava virada pelo avesso”, relatou um familiar.

Investigação do DHPP

Equipes do DHPP estiveram no imóvel e identificaram:

Um buraco na sala;

Parte do quintal com terra revirada;

Um sofá com roupas em cima;

A geladeira foi levada, mas antes teve todas as partes removíveis retiradas.

Mensagens suspeitas e celular desligado

Nos dias seguintes ao desaparecimento, a família recebeu mensagens estranhas do celular de Patrícia. Os textos diziam que ela estava bêbada e não queria falar com ninguém. Logo depois, o telefone ficou inacessível.

Família busca respostas

Desesperados, os familiares passaram a manhã na sede do DHPP prestando depoimentos. A polícia segue investigando o caso como desaparecimento com indícios de crime.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

