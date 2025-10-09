Empregada doméstica desaparece no Recife e casa é encontrada com sinais de violência
Patrícia Maria Alves, de 44 anos, está desaparecida desde domingo; mensagens estranhas e marcas de sangue levantam suspeitas
Por
TV Jornal
Publicado em 09/10/2025 às 12:38
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Patrícia Maria Alves, de 44 anos, empregada doméstica que sumiu no último domingo (5), no Recife. A família procurou o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) após encontrar a casa dela com sinais de violência, manchas de sangue e objetos fora do lugar.
Casa com sinais suspeitos
Antes de registrar o desaparecimento, parentes foram até a residência de Patrícia, localizada na comunidade Nova Conquista, no bairro do Barro. No local, encontraram:
- Manchas de sangue no chão e na cama;
- Sinais de que o imóvel foi revirado;
- Portão trancado por fora, mas a casa estava aberta.
“Tentaram esconder o sangue com cal, mas ainda dava pra ver as manchas. A casa estava virada pelo avesso”, relatou um familiar.
Investigação do DHPP
Equipes do DHPP estiveram no imóvel e identificaram:
- Um buraco na sala;
- Parte do quintal com terra revirada;
- Um sofá com roupas em cima;
- A geladeira foi levada, mas antes teve todas as partes removíveis retiradas.
Mensagens suspeitas e celular desligado
Nos dias seguintes ao desaparecimento, a família recebeu mensagens estranhas do celular de Patrícia. Os textos diziam que ela estava bêbada e não queria falar com ninguém. Logo depois, o telefone ficou inacessível.
Família busca respostas
Desesperados, os familiares passaram a manhã na sede do DHPP prestando depoimentos. A polícia segue investigando o caso como desaparecimento com indícios de crime.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais