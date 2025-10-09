fechar
Empregada doméstica desaparece no Recife e casa é encontrada com sinais de violência

Patrícia Maria Alves, de 44 anos, está desaparecida desde domingo; mensagens estranhas e marcas de sangue levantam suspeitas

Por TV Jornal Publicado em 09/10/2025 às 12:38
Desaparecimento Misterioso de Empregada Doméstica: Investigações Continuam no Recife
A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Patrícia Maria Alves, de 44 anos, empregada doméstica que sumiu no último domingo (5), no Recife. A família procurou o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) após encontrar a casa dela com sinais de violência, manchas de sangue e objetos fora do lugar.

Casa com sinais suspeitos

Antes de registrar o desaparecimento, parentes foram até a residência de Patrícia, localizada na comunidade Nova Conquista, no bairro do Barro. No local, encontraram:

  • Manchas de sangue no chão e na cama;
  • Sinais de que o imóvel foi revirado;
  • Portão trancado por fora, mas a casa estava aberta.

“Tentaram esconder o sangue com cal, mas ainda dava pra ver as manchas. A casa estava virada pelo avesso”, relatou um familiar.

Investigação do DHPP

Equipes do DHPP estiveram no imóvel e identificaram:

  • Um buraco na sala;
  • Parte do quintal com terra revirada;
  • Um sofá com roupas em cima;
  • A geladeira foi levada, mas antes teve todas as partes removíveis retiradas.

 Mensagens suspeitas e celular desligado

Nos dias seguintes ao desaparecimento, a família recebeu mensagens estranhas do celular de Patrícia. Os textos diziam que ela estava bêbada e não queria falar com ninguém. Logo depois, o telefone ficou inacessível.

Família busca respostas

Desesperados, os familiares passaram a manhã na sede do DHPP prestando depoimentos. A polícia segue investigando o caso como desaparecimento com indícios de crime.

