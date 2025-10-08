Idoso é preso por posse ilegal de animais e armas em operação ambiental

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Operação conjunta do BPA, IBAMA e CPRH encontrou mais de 200 aves, animais exóticos e armas de fogo na residência do homem de 77 anos

Um idoso de 77 anos foi preso em sua residência após uma denúncia anônima que levou o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), o IBAMA e o CPRH a deflagrar uma operação.

No local, os agentes encontraram mais de 200 aves, além de animais silvestres e exóticos, e uma série de rifles e espingardas, incluindo armas industriais e uma artesanal.

O Major Wagner Feitosa, subcomandante do BPA, explicou que a quantidade de animais superou as expectativas da equipe.

Segundo ele, era evidente que o homem não conseguia prover os cuidados necessários com higiene e alimentação. Entre os animais apreendidos estava um jabuti, espécie nativa da fauna brasileira.

Quanto às armas, o idoso admitiu possuí-las, mas não apresentou justificativa, sendo que esse tipo de equipamento geralmente é usado para caça.

O homem foi levado à delegacia e responde pelos crimes de posse ilegal de armas e crimes ambientais, incluindo criação ilícita de animais silvestres e maus-tratos.

Como denunciar

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo número 190 da Polícia Militar, pelo Disque Denúncia 181 ou via WhatsApp no número 99129-4344.

Legenda da foto: Idoso de 77 anos foi preso em operação ambiental que apreendeu mais de 200 aves, animais exóticos e diversas armas em sua residência.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais