Homem é preso em casa com drogas e dinheiro em espécie em residência no Recife
Elias, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, foi detido em operação policial e teve mais de um quilo de maconha apreendido
A Polícia Civil prendeu um homem de 28 anos, identificado como Elias, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em Recife. Na operação, os agentes apreenderam mais de um quilo de maconha, uma pedra grande de crack, uma balança de precisão e dinheiro em espécie.
Operação
Ao perceber que sua casa estava cercada, Elias tentou inicialmente pegar uma arma, mas desistiu ao identificar que se tratava de uma ação policial. Ele se entregou sem resistência, permitindo que os agentes realizassem a apreensão completa do material.
Segundo a polícia, os itens recolhidos incluíam:
- Mais de 1 kg de maconha ainda em processamento
- Uma pedra grande de crack
- Balança de precisão usada para pesar drogas
- Dinheiro em espécie, possivelmente proveniente da venda de entorpecentes
Investigação
Após a prisão, Elias foi conduzido à delegacia e responderá por tráfico de drogas. A Polícia Civil segue investigando a origem da droga e se há envolvimento de outras pessoas na operação criminosa.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais