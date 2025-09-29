Menino de seis anos é atropelado no Recife e aguarda cirurgia no fêmur

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Família cobra ação do Hospital Otávio de Freitas, onde criança aguarda parecer cardiológico para a realização de cirurgia ortopédica

Um menino de seis anos está internado há quase uma semana no Hospital Otávio de Freitas, no Recife, após ser atropelado no bairro do Beberibe, na Zona Norte do Recife. Ele fraturou o fêmur e aguarda um parecer cardiológico para que a cirurgia ortopédica seja realizada.

Acidente e internação

De acordo com Maria Alice Marcelino, mãe do menino, ele sofreu a fratura do fêmur após ser atropelado por um motociclista que fugiu do local e ainda não foi identificado. Desde então, o garoto está hospitalizado e sem previsão para o procedimento cirúrgico.

Ela contou, ainda, que o filho precisa de um parecer cardiológico antes da cirurgia ortopédica, mas não há previsão para a avaliação. "Só botaram aquele negocinho no coraçãozinho dele, pararam, ficaram um bom tempo lá olhando".

"Meu filho é elétrico, não para um minuto. Quando foi no outro dia, veio outro médico, examinou ele de novo e disse que meu filho tinha sopro. Meu filho é uma criança normal, saudável", relatou Maria Alice.

Angústia

"Meu filho já não aguenta mais ficar aqui. Ele diz para mim, 'mamãe, eu não vou embora não?'". As palavras do menino comovem a mãe, que tenta se mostrar forte: "eu olho para ele e digo, calma, mamãe, a gente vai sair daqui logo".

"Mas eu não aguento ver meu filho sofrendo aqui não". Enquanto aguardam a liberação médica, a família permanece no hospital em busca de respostas.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais