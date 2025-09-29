fechar
Menino de seis anos é atropelado no Recife e aguarda cirurgia no fêmur

Família cobra ação do Hospital Otávio de Freitas, onde criança aguarda parecer cardiológico para a realização de cirurgia ortopédica

Por TV Jornal Publicado em 29/09/2025 às 10:54
Um menino de seis anos está internado há quase uma semana no Hospital Otávio de Freitas, no Recife, após ser atropelado no bairro do Beberibe, na Zona Norte do Recife. Ele fraturou o fêmur e aguarda um parecer cardiológico para que a cirurgia ortopédica seja realizada.

Acidente e internação

De acordo com Maria Alice Marcelino, mãe do menino, ele sofreu a fratura do fêmur após ser atropelado por um motociclista que fugiu do local e ainda não foi identificado. Desde então, o garoto está hospitalizado e sem previsão para o procedimento cirúrgico.

Ela contou, ainda, que o filho precisa de um parecer cardiológico antes da cirurgia ortopédica, mas não há previsão para a avaliação. "Só botaram aquele negocinho no coraçãozinho dele, pararam, ficaram um bom tempo lá olhando".

"Meu filho é elétrico, não para um minuto. Quando foi no outro dia, veio outro médico, examinou ele de novo e disse que meu filho tinha sopro. Meu filho é uma criança normal, saudável", relatou Maria Alice.

Angústia

"Meu filho já não aguenta mais ficar aqui. Ele diz para mim, 'mamãe, eu não vou embora não?'". As palavras do menino comovem a mãe, que tenta se mostrar forte: "eu olho para ele e digo, calma, mamãe, a gente vai sair daqui logo".

"Mas eu não aguento ver meu filho sofrendo aqui não". Enquanto aguardam a liberação médica, a família permanece no hospital em busca de respostas.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

