Operação apreende mais de 5 mil caixas de cigarros em fábrica no Grande Recife

Estabelecimento foi interditado após constatação de irregularidades sanitárias e fiscais; proprietários já respondem por corrupção e crime tributário

Por TV Jornal Publicado em 29/09/2025 às 10:49 | Atualizado em 29/09/2025 às 10:55
Operação em São Lourenço da Mata apreendeu milhares de caixas de cigarros e insumos irregulares
Operação em São Lourenço da Mata apreendeu milhares de caixas de cigarros e insumos irregulares

Uma operação conjunta no Grande Recife resultou na apreensão de mais de 5 mil caixas de cigarros e toneladas de insumos em uma fábrica localizada em São Lourenço da Mata.

O local apresentava diversas irregularidades, incluindo falhas de higiene, problemas no armazenamento de matéria-prima e ausência de controle de qualidade.

Irregularidades constatadas

De acordo com as autoridades, a empresa produzia e comercializava uma marca de cigarros diferente da registrada junto à vigilância sanitária, além de atuar sem a emissão de notas fiscais. Os produtos eram distribuídos em Pernambuco e em outros estados do Nordeste.

Diante das irregularidades, o estabelecimento foi interditado cautelarmente, para evitar que os cigarros chegassem ao consumidor final.

Consequências para os proprietários

Os donos da fábrica já haviam sido alvos de outra operação recente e respondem por corrupção de agentes públicos e crime contra a ordem tributária. Segundo as investigações, o esquema ilegal envolve até servidores públicos. A empresa possui filiais em outros estados, incluindo Minas Gerais.

Impacto do mercado ilegal

  • O comércio clandestino de cigarros traz consequências graves:
  • Gera perdas estimadas em R$ 10,5 bilhões por ano;
  • Representa riscos adicionais à saúde, já que os produtos não passam por controle de qualidade;
  • Dificulta a fiscalização e enfraquece empresas legalmente estabelecidas.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) disponibiliza em seu site oficial a lista de fabricantes e produtos devidamente regularizados, com o objetivo de orientar os consumidores.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

