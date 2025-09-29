fechar
Homem invade pizzaria no Grande Recife, prova molho e foge sem levar nada

Tentativa de furto ocorreu durante a madrugada e foi registrada por câmeras de segurança; estabelecimento já foi alvo de criminosos quatro vezes

Por TV Jornal Publicado em 29/09/2025 às 10:23 | Atualizado em 29/09/2025 às 10:24
Uma pizzaria localizada em Paulista, no Grande Recife, foi alvo de uma tentativa de furto registrada por câmeras de segurança do próprio estabelecimento.

O caso ocorreu durante a madrugada e chamou atenção pelo comportamento inusitado do suspeito.

O processo de invasão

As imagens mostram o homem forçando uma grade para entrar no local.

Ao acessar a área de recepção, o alarme disparou, mas o suspeito conseguiu desativar o sistema. Em seguida, circulou pelo salão e tentou abrir freezers e portas internas até chegar à cozinha.

O furto incomum

Dentro da cozinha, o suspeito mexeu em objetos e até provou o molho que estava em uma panela no fogão. Depois, abriu o freezer e chegou a separar cortes de carne em um saco.

No entanto, antes de concluir o furto, fugiu às pressas ao perceber que o dono havia sido alertado pelo disparo do alarme.

Reincidência de crimes

De acordo com informações do proprietário, que preferiu não dar entrevista, esta foi a quarta vez que a pizzaria foi alvo de criminosos. Apesar da invasão, nada foi levado nesta última ocorrência.

Investigação policial

O caso foi registrado na Delegacia de Paulista, onde um boletim de ocorrência foi aberto. A Polícia Civil informou que está investigando a tentativa de furto.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

