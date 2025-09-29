Homem invade pizzaria no Grande Recife, prova molho e foge sem levar nada
Tentativa de furto ocorreu durante a madrugada e foi registrada por câmeras de segurança; estabelecimento já foi alvo de criminosos quatro vezes
Por
TV Jornal
Publicado em 29/09/2025 às 10:23
| Atualizado em 29/09/2025 às 10:24
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Uma pizzaria localizada em Paulista, no Grande Recife, foi alvo de uma tentativa de furto registrada por câmeras de segurança do próprio estabelecimento.
O caso ocorreu durante a madrugada e chamou atenção pelo comportamento inusitado do suspeito.
O processo de invasão
As imagens mostram o homem forçando uma grade para entrar no local.
Ao acessar a área de recepção, o alarme disparou, mas o suspeito conseguiu desativar o sistema. Em seguida, circulou pelo salão e tentou abrir freezers e portas internas até chegar à cozinha.
O furto incomum
Dentro da cozinha, o suspeito mexeu em objetos e até provou o molho que estava em uma panela no fogão. Depois, abriu o freezer e chegou a separar cortes de carne em um saco.
No entanto, antes de concluir o furto, fugiu às pressas ao perceber que o dono havia sido alertado pelo disparo do alarme.
Reincidência de crimes
De acordo com informações do proprietário, que preferiu não dar entrevista, esta foi a quarta vez que a pizzaria foi alvo de criminosos. Apesar da invasão, nada foi levado nesta última ocorrência.
Investigação policial
O caso foi registrado na Delegacia de Paulista, onde um boletim de ocorrência foi aberto. A Polícia Civil informou que está investigando a tentativa de furto.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais