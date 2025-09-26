fechar
Polícia prende jovem de 18 anos suspeito de duplo homicídio e tio que tentou interferir na ação

Operação contou com tentativa de fuga e resistência; detidos são investigados por envolvimento em crimes graves, incluindo homicídios

Por TV Jornal Publicado em 26/09/2025 às 12:13
Policiais que participaram da operação que resultou na prisão do jovem e de seu tio. - TV Jornal

Uma operação policial resultou na prisão de um jovem de 18 anos, suspeito de participação em um duplo homicídio, e de seu tio, que tentou impedir a ação da polícia.

O jovem já tinha mandado de prisão em aberto.

Ação e resistência

Segundo o delegado Gilmar Rodrigues, que coordenou a operação, os suspeitos ofereceram resistência e tentaram fugir, mas foram contidos. “A estratégia foi decisiva para o sucesso da prisão”, destacou.

O jovem tentou escapar pelos fundos da residência, mas foi interceptado. Já o tio foi detido após tentar atacar os policiais. Ambos foram encaminhados à delegacia.

Investigações em andamento

A dupla é investigada por participação em outros crimes, incluindo homicídios, assaltos e tráfico de drogas. A polícia acredita que a prisão representa um avanço no combate à criminalidade na região.

