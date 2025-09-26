Polícia prende jovem de 18 anos suspeito de duplo homicídio e tio que tentou interferir na ação
Operação contou com tentativa de fuga e resistência; detidos são investigados por envolvimento em crimes graves, incluindo homicídios
Uma operação policial resultou na prisão de um jovem de 18 anos, suspeito de participação em um duplo homicídio, e de seu tio, que tentou impedir a ação da polícia.
O jovem já tinha mandado de prisão em aberto.
Ação e resistência
Segundo o delegado Gilmar Rodrigues, que coordenou a operação, os suspeitos ofereceram resistência e tentaram fugir, mas foram contidos. “A estratégia foi decisiva para o sucesso da prisão”, destacou.
O jovem tentou escapar pelos fundos da residência, mas foi interceptado. Já o tio foi detido após tentar atacar os policiais. Ambos foram encaminhados à delegacia.
Investigações em andamento
A dupla é investigada por participação em outros crimes, incluindo homicídios, assaltos e tráfico de drogas. A polícia acredita que a prisão representa um avanço no combate à criminalidade na região.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais