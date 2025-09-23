fechar
Policlínica na Região Metropolitana do Recife é invadida no fim de semana e tem equipamentos furtados

Unidade de saúde de Jaboatão dos Guararapes foi arrombada; ladrões levaram TV, filtro de água e medicamentos, prejudicando a população local

Por TV Jornal Publicado em 23/09/2025 às 17:52
Invasão e Roubo em Policlínica de Jaboatão dos Guararapes: Impacto na Comunidade e Medidas de Segurança
Uma policlínica localizada no bairro do Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, foi invadida durante o fim de semana. O acesso aconteceu pela lateral do imóvel, após a retirada de uma grade e a quebra de parte da parede. Uma câmera de segurança interna registrou o momento em que o suspeito aparece no local e corre assim que o alarme dispara.

Funcionários encontraram o prédio arrombado e revirado na abertura seguinte. Entre os itens furtados estavam uma televisão, um filtro de água e medicamentos. Para tentar evitar novos crimes, arames foram colocados no telhado e os equipamentos de ar-condicionado foram protegidos com grades.

Repercussão 

A população que depende da unidade de saúde relatou preocupação com os prejuízos. Moradores afirmam que furtos frequentes atrapalham o atendimento e comprometem o fornecimento de insumos básicos. Segundo um deles, “se faltar energia, se faltar um computador, a gente fica prejudicado, porque não tem condição de comprar o remédio e tem que esperar chegar”.

O caso foi registrado pela Polícia Civil, que busca identificar o autor a partir das imagens de segurança e de informações repassadas por funcionários e moradores da região.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

