Colombianos são presos por agiotagem e extorsão na Região Metropolitana do Recife

Dupla de 23 e 24 anos é acusada de cobrar juros abusivos e ameaçar vítimas em Ipojuca; prisão preventiva foi decretada e caso segue sob investigação

Dois colombianos, de 23 e 24 anos, foram detidos em flagrante em Nossa Senhora do Ó e levados à delegacia local. Segundo a polícia, eles se dedicavam à prática de agiotagem, oferecendo empréstimos a juros abusivos e coagindo as vítimas para o pagamento.

Um comerciante relatou ter tomado R$ 1.000 emprestados com a dupla. Mesmo após quitar a dívida, continuou recebendo visitas de cobrança. Os agiotas chegaram a ameaçar a avó do homem, de 77 anos, e cogitaram levar a televisão da loja para liquidar os juros.

Investigação de mais um suspeito

Além dos dois presos, a polícia investiga a participação de um terceiro colombiano, irmão dos detidos. Uma moto apreendida seria de sua propriedade.

Os dois homens foram autuados por extorsão, agiotagem e associação criminosa. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, e eles já se encontram detidos no Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel). O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.