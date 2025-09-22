Tentativa de furto de fiação no Fórum Principal de Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Homem de 42 anos invade fórum em Olinda para furtar fiação de cobre de equipamentos de ar-condicionado. O suspeito confessou ter dívidas a quitar

Um homem invadiu o fórum principal de Olinda para furtar a fiação e o cobre dos ar-condicionados que ficam na lateral do galpão.

Situado na parte de trás do fórum, o local é o acesso principal para advogados e pessoas que buscam resolver qualquer situação junto ao Ministério Público, a Fiscalia Pública, etc. O suspeito teria pulado a área de trás e conseguiu ter acesso a parte de ar-condicionados.

Luciano da Silva Pereira, de 42 anos, foi flagrado nas imagens de câmeras de segurança do fórum. Ele veio pela manhã cedo, por volta das nove horas, mas conseguiu escapar.

Motivação e consequências

A polícia sabe que Luciano tinha a ideia de vender o material roubado para um ferro velho local em troca de dinheiro para comprar drogas. Ele próprio confessou ter dívidas a quitar com traficantes e, portanto, agiu desesperadamente.

Segundo relatos, o furto causou grande prejuízo, uma vez que as máquinas terão que ser revisadas e passar por manutenção. Ainda não se sabe se elas voltarão a funcionar como antes.

Luciano da Silva Pereira, foi autuado em flagrante na delegacia de Olinda. Em breve, ele retornará ao mesmo fórum, mas desta vez como preso, para passar por uma audiência de custódia.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais