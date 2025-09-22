Tentativa de assalto fracassada: policial militar reage e bandido é morto
Policial militar reage a assalto, atira e mata suspeito com tornozeleira eletrônica. Companheira de policial ficou ferida. Polícia investiga o caso
No cruzamento da Avenida Sebastião Salazar com a Rua Sebastião Rego Barros, um policial militar e a namorada estavam de moto quando foram abordados por dois homens armados. Apesar do susto e de terem sido atingidos, o policial e a namorada não reagiram e entregaram os celulares.
Os assaltantes chegaram a subir na moto, mas nesse momento o policial militar sacou a arma e efetuou diversos disparos. Um dos criminosos conseguiu fugir, enquanto o outro caiu e acabou morrendo no local.
Detalhes
Os policiais encontraram uma tornozeleira eletrônica no criminoso que morreu, confirmando seu histórico com a polícia. Os moradores locais relataram ter escutado entre cinco e seis disparos.
A rua foi interditada pela polícia para investigação e o corpo do criminoso permaneceu no local por várias horas antes de ser removido.
Depoimentos
Os moradores do bairro disseram se sentir vulneráveis e relataram que essa foi a primeira ocorrência desse tipo no local em muitos anos. Embora assustados, eles elogiaram a eficácia da polícia, que chegou rapidamente ao local após os disparos.
A Polícia Civil continua a investigação do caso. Por fim, o policial militar envolvido prestou depoimento e foi liberado. Retornaremos com mais informações conforme o andamento da investigação.
