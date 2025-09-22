Suspeito furta televisão de creche no Grande Recife e ação é registrada por câmeras

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Crime ocorreu no bairro de Casa Forte; homem entrou em creche, desceu escadas com cautela para não fazer barulho e levou televisão

Um furto foi registrado por câmeras de segurança na Rua Rita de Souza, próximo à igreja de Casa Forte, no Recife. O vídeo mostra um homem circulando pela área externa de uma creche até conseguir acessar a parte interna do prédio.

Nas imagens, o suspeito aparece caminhando devagar para evitar barulho. Ao pegar uma televisão, ele desceu as escadas de forma cautelosa e deixou o local com o aparelho.

Duplo homicídio assusta moradores em Camaragibe

Descoberta do furto

Os funcionários só perceberam o crime horas depois. Ao revisar as imagens de segurança, registraram um boletim de ocorrência, mas não conseguiram identificar o suspeito nem confirmar se ele já havia invadido o prédio anteriormente.

Até o momento, moradores da região também não reconheceram o homem. A Polícia Civil segue investigando o caso.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.