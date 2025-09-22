fechar
Vídeos | Notícia

Suspeito furta televisão de creche no Grande Recife e ação é registrada por câmeras

Crime ocorreu no bairro de Casa Forte; homem entrou em creche, desceu escadas com cautela para não fazer barulho e levou televisão

Por TV Jornal Publicado em 22/09/2025 às 10:54
Invasão Silenciosa: Agente Secreto Suspeito Rouba Televisão de Creche em Casa Forte, conforme Câmeras de Segurança
Invasão Silenciosa: Agente Secreto Suspeito Rouba Televisão de Creche em Casa Forte, conforme Câmeras de Segurança - TV Jornal

Um furto foi registrado por câmeras de segurança na Rua Rita de Souza, próximo à igreja de Casa Forte, no Recife. O vídeo mostra um homem circulando pela área externa de uma creche até conseguir acessar a parte interna do prédio.

Nas imagens, o suspeito aparece caminhando devagar para evitar barulho. Ao pegar uma televisão, ele desceu as escadas de forma cautelosa e deixou o local com o aparelho.

Leia Também

Descoberta do furto

Os funcionários só perceberam o crime horas depois. Ao revisar as imagens de segurança, registraram um boletim de ocorrência, mas não conseguiram identificar o suspeito nem confirmar se ele já havia invadido o prédio anteriormente.

Até o momento, moradores da região também não reconheceram o homem. A Polícia Civil segue investigando o caso.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags