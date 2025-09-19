fechar
Taxista é morto no bairro da Tabajara, em Olinda; suspeitos chegaram encapuzados

Um vizinho alega ter ouvido dois disparos de arma de fogo, embora a polícia afirme que a vítima foi morta com um único tiro fatal na testa

Por TV Jornal Publicado em 19/09/2025 às 18:13
Assassinato Misterioso de Taxista no Bairro Tabajara: Investigação em Progresso
Ocorrência policial na Rua São Jorge

O crime chocante ocorreu em uma residência na Rua São Jorge, bairro da Tabajara, emOlinda, por volta das 18h30 da noite da última quinta-feira (18). A vítima, Cícero Antônio da Silva, 67 anos, era conhecida no bairro e aparentemente não tinha rixas pessoais com ninguém.

Detalhes 

De acordo com vizinhos, dois homens encapuzados pularam o muro da casa de Cícero, que naquele momento estava lavando um de seus carros na garagem. O muro da casa é relativamente baixo, o que pode ter facilitado a ação dos criminosos. Um vizinho alega ter ouvido dois disparos de arma de fogo, embora a polícia afirme que a vítima foi morta com um único tiro fatal na testa.

Investigação em Andamento

Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionados e realizaram a perícia no local, no entanto, o motivo do crime ainda permanece um mistério. Várias linhas de investigação estão sendo exploradas.

Bairro chocado

Os moradores da área estão fortemente abatidos e assustados e a família da vítima não foi encontrada em casa. Nenhum sistema de câmeras de segurança está presente na área, dificultando para a polícia a reconstrução dos eventos do crime.

Especula-se que o homício tenha sido bem planejado, visto que a localização da casa não é facilmente acessível devido ao terreno acidentado. Mais informações serão fornecidas à medida que a investigação avança.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

