Homem é preso após instigar pitbull a atacar gata em comunidade do Buraco do Rato

Animal matou a gata de uma moradora; dono, embriagado, ameaçou vizinhos com facão e foi detido por maus-tratos e ameaça em flagrante

Por TV Jornal Publicado em 19/09/2025 às 9:30
Uma desavença entre vizinhos terminou com um homem preso em flagrante no Buraco do Rato. Segundo relatos, o suspeito teria instigado seu pitbull a atacar a gata de uma moradora da comunidade. O animal matou a gata, provocando revolta entre os moradores.

Testemunhas informaram que, após o ataque, o homem, aparentemente embriagado, passou a ameaçar pessoas que estavam no local usando um facão. A população reagiu, chegando a agredi-lo antes da chegada da Polícia Militar.

Prisão em flagrante

Policiais militares conseguiram conter a situação e prender o suspeito em flagrante. Ele foi conduzido ao plantão policial de Nazaré da Mata e autuado pelos crimes de maus-tratos a animais e ameaça.

O caso gerou comoção na comunidade e chamou atenção para a necessidade de diálogo entre vizinhos e de responsabilidade no trato com os animais, para evitar situações de violência e risco coletivo.

