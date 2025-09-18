Família procura idoso desaparecido há mais de duas semanas no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Claudenilson, de 69 anos, sumiu no dia 2 de novembro; filha relata que ele estava em depressão e foi visto pela última vez na PE-15

O desaparecimento de Claudenilson, de 69 anos, mobiliza a família e moradores da Ilha Joaneiro, no Recife. Ele foi visto pela última vez no dia 2 de novembro, uma terça-feira, no Terminal Integrado da PE-15, em Olinda, onde parecia estar desorientado.

Desespero da família dele, Claudiana, relatou que o pai enfrentava um processo depressivo e acredita que ele tenha saído da comunidade e se perdido. Desde então, ela percorre bairros e cidades em busca de notícias.

“Queria tanto que o meu pai aparecesse, que eu não sei o que aconteceu. Já fui para todos os lugares, mesmo assim, nada”, desabafou. Ela contou ainda que espalhou cartazes em terminais de ônibus, mas muitos foram arrancados.

Vida na comunidade

Na Ilha Joaneiro, Claudenilson é conhecido pelo gosto pela música. Em casa, deixou o pandeiro e o tantã, instrumentos que costumava tocar diariamente. Amigos da comunidade também sentem a falta do idoso e mantêm a esperança de reencontrá-lo.

“A gente gostava muito dele e gosta, todo mundo aqui gosta dele, todo mundo está sentindo a falta. Dori, onde você estiver vendo a gente, meu velho, venha-se embora que a gente está desesperado por você”, pediu um vizinho.

Como ajudar

A família pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Claudenilson seja repassada às autoridades policiais.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais