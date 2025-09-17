Operação Peperoni combate tráfico interestadual e lavagem de dinheiro no Sertão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Polícia Federal cumpriu 31 mandados em três estados e prendeu nove suspeitos ligados a esquema que funcionava a parti da compra de entorpecentes

A cidade de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, era o principal ponto de atuação de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

A maconha produzida na área era distribuída para outras cidades do estado e enviada a diferentes regiões do país.

A Operação Peperoni foi deflagrada após investigação iniciada em 2024, que identificou vínculos do grupo com práticas de lavagem de dinheiro.

Mais de 80 policiais federais participaram da ação, realizada de forma simultânea em Pernambuco, Ceará e São Paulo. Ao todo, foram expedidos 18 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão preventiva.

Suspeitos

De acordo com a Polícia Federal, nove suspeitos já foram localizados e presos. O esquema funcionava a partir da compra de entorpecentes no Sertão e posterior envio para fora do estado, caracterizando tráfico interestadual.

O grupo era liderado por um empresário dono de uma pizzaria em Salgueiro, utilizada como fachada para justificar recursos oriundos do tráfico.

Nos últimos dois anos, a movimentação financeira ligada ao esquema teria superado R$ 10 milhões.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os agentes apreenderam drogas, munições e uma quantia significativa em dinheiro, além de efetuarem um flagrante em São Paulo.

Impacto

Segundo a PF, a operação deve impactar diretamente a comercialização de maconha na região, embora as investigações prossigam com base em documentos e aparelhos eletrônicos recolhidos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais