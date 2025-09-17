Cães soltos causam pânico entre moradores em município da RMR

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dois pitbulls ficaram soltos, percorrendo calçadas e tentando entrar em algumas residências; outro cachorro e a tutora do animal foram feridos

A manhã foi de tensão para os moradores da rua Silva Jardim, no bairro da Matinha, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Dois cães da raça pitbull ficaram soltos, percorrendo calçadas e tentando entrar em algumas residências, o que gerou medo e preocupação entre os vizinhos.

Um vídeo feito por uma pessoa que passava pelo local registrou o momento em que um dos animais parecia prestes a atacar uma mulher. A cena só não terminou em acidente porque Marcos, morador da área, conseguiu intervir a tempo.

Ele abrigou a vítima em sua casa e também acolheu outra mulher e uma criança que estavam assustadas com a presença dos cães.

Relatos

Segundo relatos, um dos pitbulls estava com o focinho sangrando, possivelmente por ter atacado outro cachorro em uma rua próxima. A tutora do animal ferido também acabou machucada e precisou ser internada no Hospital Miguel Arraes.

Após o episódio, o tutor dos cães apareceu e conseguiu controlar os animais. No entanto, o clima de apreensão permanece.

Moradores temem novos incidentes, principalmente pela circulação de crianças que utilizam a rua para ir à escola.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.