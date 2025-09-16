Pedreiro é morto em frente ao filho, a motivação do crime seria supostamente por ciúmes
Um pedreiro é brutalmente assassinado em casa em frente ao filho de dois anos. O suspeito teria cortado os órgãos genitais da vítima
Era quase uma hora da manhã quando o suspeito chegou ao endereço. Ele chama a vítima, que aparece minutos depois e abre a porta. A câmera de segurança registra o momento em que o homem entra no imóvel.
O portão fica aberto. Logo, populares aparecem para ver o que acontecia na casa. Muita gente cerca o local. O suspeito surge e todos correm. O homem volta para a residência e na rua a população se mostra apreensiva. O morador gritava por socorro.
O filho da vítima de apenas dois anos estava dentro da casa e presenciou toda a ação. Enquanto o menino gritava desesperado, o pai era brutalmente esfaqueado.
Detalhes da ação
De acordo com a polícia, o pedreiro foi morto com mais de 20 golpes. Testemunhas contaram ainda que a vítima teve o órgão genital decepado. Populares chegaram a filmar parte do crime e essas imagens foram entregues à polícia.
Na rua é possível observar quando a criança é retirada do local por um morador. O suspeito sai, aparenta estar com um facão na cintura. Revoltados, os moradores chegam a jogar um pedaço de madeira contra ele. Mas o homem foge a pé.
Consequências da Violência
O socorro chegou a ser acionado, mas José Rodrigo Araújo da Silva, de 35 anos, já estava morto. Extremamente abalada, a família relata a possível motivação para o crime.
"Me informaram que foi por conta de ciúmes, porque esse cara era esposo da ex-mulher dele, entendeu? E esse cara chegou até ele oferecendo trabalho de pedreiro", explicou a irmã da vítima
Familiares também contam que a situação da criança é de trauma. Segundo eles, o menino acordou no meio da noite, gritando pelo pai.
"Justiça, eu quero justiça. Falaram que ele não está mais aqui na comunidade, já chegou informações que a população se juntou, foi na casa dele, pediu a família dele pra dizer onde ele está, mas não sei nada dele, ninguém sabe."
