Pedreiro é morto em frente ao filho, a motivação do crime seria supostamente por ciúmes

Um pedreiro é brutalmente assassinado em casa em frente ao filho de dois anos. O suspeito teria cortado os órgãos genitais da vítima

Era quase uma hora da manhã quando o suspeito chegou ao endereço. Ele chama a vítima, que aparece minutos depois e abre a porta. A câmera de segurança registra o momento em que o homem entra no imóvel.

O portão fica aberto. Logo, populares aparecem para ver o que acontecia na casa. Muita gente cerca o local. O suspeito surge e todos correm. O homem volta para a residência e na rua a população se mostra apreensiva. O morador gritava por socorro.

O filho da vítima de apenas dois anos estava dentro da casa e presenciou toda a ação. Enquanto o menino gritava desesperado, o pai era brutalmente esfaqueado.

Detalhes da ação

De acordo com a polícia, o pedreiro foi morto com mais de 20 golpes. Testemunhas contaram ainda que a vítima teve o órgão genital decepado. Populares chegaram a filmar parte do crime e essas imagens foram entregues à polícia.

Na rua é possível observar quando a criança é retirada do local por um morador. O suspeito sai, aparenta estar com um facão na cintura. Revoltados, os moradores chegam a jogar um pedaço de madeira contra ele. Mas o homem foge a pé.

Consequências da Violência

O socorro chegou a ser acionado, mas José Rodrigo Araújo da Silva, de 35 anos, já estava morto. Extremamente abalada, a família relata a possível motivação para o crime.

"Me informaram que foi por conta de ciúmes, porque esse cara era esposo da ex-mulher dele, entendeu? E esse cara chegou até ele oferecendo trabalho de pedreiro", explicou a irmã da vítima

Familiares também contam que a situação da criança é de trauma. Segundo eles, o menino acordou no meio da noite, gritando pelo pai.

"Justiça, eu quero justiça. Falaram que ele não está mais aqui na comunidade, já chegou informações que a população se juntou, foi na casa dele, pediu a família dele pra dizer onde ele está, mas não sei nada dele, ninguém sabe."

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais