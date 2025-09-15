Homem é preso após série de furtos em farmácias na Avenida Caxangá

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Suspeito, reincidente em roubos e furtos na região do Recife, foi flagrado por câmeras em dois assaltos consecutivos e preso em flagrante

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante após furtar produtos de farmácias na Avenida Caxangá, no Recife. Ele foi registrado pelas câmeras de segurança em duas ocasiões consecutivas, e investigações apontam que o suspeito é reincidente, já tendo participado de outros crimes na região do Cordeiro e Iputinga.

Reincidência

O primeiro episódio ocorreu por volta da meia-noite, quando o suspeito escalou o telhado de uma farmácia e invadiu o estabelecimento. As imagens mostram o homem recolhendo produtos do caixa e fugindo carregando sacolas com mercadorias.

No dia seguinte, o mesmo suspeito voltou à farmácia. Novamente, ele recolheu desodorantes e, durante a fuga, danificou uma das prateleiras do local, evidenciando audácia e desprezo pelo risco de ser capturado.

As investigações apontam que o homem pode ter atuado em outro assalto, desta vez acompanhado de três comparsas armados com facas. Nesse episódio, renderam o segurança e levaram diversos itens do estabelecimento.

Prisão

Segundo a Polícia, o suspeito já tinha antecedentes por roubo e tráfico de drogas, sendo responsável por mais de 20 furtos na região. Ele foi preso novamente em flagrante, encerrando temporariamente sua série de crimes.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais