Modelo registra importunação sexual durante ensaio fotográfico

O assédio, cometido por um homem de bicicleta, foi levado à delegacia. A delegada explica que o crime pode ter uma pena de 1 a 5 anos de prisão

Por TV Jornal Publicado em 16/09/2025 às 16:29
Vídeo gravado pela modelo que flagrou a ação
Vídeo gravado pela modelo que flagrou a ação - TV Jornal

A modelo, Letícia Meilinha Oliveira, de 21 anos, estava em um ensaio fotográfico quando, inesperadamente, um homem de bicicleta se aproximou e cometeu importunação sexual.

Apesar de estar envolvida no mundo da moda desde os 14 anos, a jovem afirmou nunca ter sofrido tal situação. Meilinha afirmou que ficou nervosa e se sentiu impotente após o ocorrido.

O homem, após o crime, diminuiu a velocidade e pronunciou algo que a modelo não conseguiu entender. Sua amiga e também candidata ao concurso de Miss, que registrava o ensaio com o celular, não havia percebido o ocorrido no instante, e também ficou surpresa com a situação.

Importunação sexual 

Meilinha e sua mãe foram à delegacia da mulher para registrar o crime. Sua mãe expressou sua tristeza e frustação, sentindo que a proteção que procura oferecer aos filhos foi insuficiente diante da situação.

A delegada Raíssa Lenkar, responsável por investigar o caso, esclareceu que o ato cometido pelo homem se trata de importunação sexual, em vez de estupro. 

"Estupro é quando tem uma violência ou grave ameaça. Esse caso em específico, vamos apurar, mas quando alguém apalpa as nádegas de outra pessoa sem um consentimento, trata-se de importunação sexual. O crime de importunação sexual, ele tem uma pena prevista de 1 a 5 anos de reclusão."

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

