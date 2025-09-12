Criança de 3 anos é abusada por funcionário de escola em Paulista
Criança de escola particular em Paulista relata ter sofrido abuso sexual de funcionário após apontar dores nas partes íntimas
Um episódio de abuso sexual envolvendo uma criança de apenas 3 anos chocou a cidade de Paulista. A menina, matriculada em uma escola e hotelzinho particular, relatou à mãe sentir dores nas partes íntimas e descreveu gestos praticados pelo funcionário da instituição.
Em conversa com a mãe, a criança afirmou: "Mãe, meu pipi está doendo... Mamãe, o titio pegou no meu pipi... Tio da escola."
Boletim de ocorrência e resistência da escola
A mãe registrou um boletim de ocorrência contra o suspeito na delegacia.
Ao solicitar as imagens das câmeras de segurança da escola, encontrou resistência por parte da administração, que alegou que os equipamentos estavam quebrados e que não seria possível fornecer o material.
Exames e sinais de abuso
A criança passou por avaliação no Instituto de Medicina Legal (IML), onde foram observados sinais de vermelhidão nas regiões genitais.
A mãe também relatou mudanças comportamentais, como evitar o uso do banheiro e urinar nas roupas, além de apresentar dificuldades para se comunicar.
Medidas preventivas e alerta
O caso reforça a necessidade de monitoramento rigoroso de funcionários e atendimento imediato a denúncias ou suspeitas de abuso em instituições que lidam com crianças. O acesso facilitado às imagens de segurança também é fundamental para agilizar investigações e garantir a proteção dos menores.
As autoridades seguem acompanhando o caso, que alerta para a importância da segurança e prevenção em escolas e creches.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.