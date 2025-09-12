Cadelinha de 3 meses afugenta ladrão em tentativa de arrombamento na Zona Sul do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Câmeras de segurança flagraram ação criminosa na Rua Jaratuba; moradores relatam série de furtos e cobram reforço policial na comunidade

Uma tentativa de invasão a uma residência no bairro do Ipsep, Zona Sul do Recife, foi frustrada pelos latidos de Nina, uma cachorrinha de três meses. O invasor fugiu antes de causar grandes danos.

Cães de guarda

Por volta das 3h30 da madrugada, um suspeito tentou arrombar o cadeado de uma residência utilizando um alicate. Ao se aproximar da grade, a cadelinha Nina começou a latir.

Outros cães da vizinhança despertaram com o aviso de Nina e também entraram em alerta, latindo. Diante da reação coletiva, o homem recuou e não conseguiu concluir a investida.

Câmeras registraram o acontecido



Apelidada de "pitibuzinha" pela tutora, Nina foi a protagonista da noite. Inicialmente confundida pelo suspeito como um convite para brincar, a cachorrinha reagiu com firmeza ao perceber a manipulação do cadeado, garantindo que os vizinhos fossem alertados.

A proprietária da casa, que dormia no momento, só soube da tentativa ao revisar as imagens das câmeras de segurança. "Eu fiquei apavorada porque eu nunca tinha visto aquilo", relatou. Ela destacou a união entre os moradores e o apoio mútuo diante das situações de insegurança.

Moradores cobram segurança



No mesmo dia, a bicicleta de Cailane, usada para entregas, foi furtada. A família acredita que o crime tenha sido cometido pelo mesmo suspeito. Outra moradora da Rua Jaratuba também relatou ter tido o cadeado da casa quebrado, embora nada tenha sido levado.

De acordo com os relatos, os crimes no Ipsep não se limitam a arrombamentos. "O Ipsep está com muito roubo, muito assalto. Então precisa muito melhorar o policiamento no Ipsep", disse uma moradora que preferiu não se identificar.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais