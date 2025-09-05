fechar
Assalto em local movimentado deixa moradores preocupados com insegurança

Homem é roubado ao estacionar próximo do Hospital Otávio de Freitas em Recife. Suspeito abordou vítima exigindo chaves do carro e celular

Por TV Jornal Publicado em 05/09/2025 às 17:14
Rua em frente ao Hospital Otávio de Freitas, onde ocorreu o assalto
Rua em frente ao Hospital Otávio de Freitas, onde ocorreu o assalto - TV Jornal

O Hospital Otávio de Freitas, um dos mais movimentados da cidade, com a chegada constante de acompanhantes de pacientes, pessoas em busca de algum exame ou consulta e até mesmo viaturas da polícia. 

Na noite de quinta-feira, por volta das 21h20, Geraldo dirigiu ao hospital, estacionou na rua adjacente e caminhou para o hospital.

Foi durante esse percurso que ele foi abordado por um suspeito que anunciou o assalto. Geraldo entregou a chave do carro e o celular ao assaltante sem oferecer resistência em nenhum momento.

Mais detalhes 

Apesar da situação ameaçadora, Geraldo mostrou uma atitude pacífica. Segundo ele, não houve desespero.

"Sinto que Deus esteve comigo. Agora, eu quero interceder por ele, para que ele se arrependa desses maus caminhos e volte seus olhos para fazer a vontade de Deus", disse.

O carro é um ASW4 prata, 2015, placa OYT3F88, e não possuía seguro.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

