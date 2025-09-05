fechar
Enem e Educação | Notícia

Sistema Nacional de Educação segue para o Senado com pontos de atenção sobre financiamento e fiscalização

O SNE, conhecido como "SUS da Educação", busca colaboração entre entes federados, equidade no acesso e definição de prioridades educacionais

Por Mirella Araújo Publicado em 05/09/2025 às 16:03 | Atualizado em 05/09/2025 às 16:10
Imagem de plenário do Senado Federal
Imagem de plenário do Senado Federal - JONAS PEREIRA

Clique aqui e escute a matéria

Após aprovação na Câmara dos Deputados, na terça-feira (3), o Projeto de Lei Complementar (PLP) 235/19, que institui o Sistema Nacional de Educação (SNE), retorna agora ao Senado para nova análise.

O texto estabelece normas para a cooperação entre União, estados e municípios na implementação de políticas e programas educacionais.

O objetivo do sistema — chamado de "SUS da Educação" — é promover a colaboração entre os entes federados, garantir equidade no acesso à educação e orientar prioridades nas políticas educacionais.

A presidente da Comissão de Educação (CE) do Senado, Teresa Leitão (PT-PE), afirmou que o SNE é uma demanda antiga e que deveria ter se tornado lei desde o primeiro Plano Nacional de Educação (PNE).

Segundo a parlamentar, o sistema chega em boa hora, mas algumas questões precisam ser observadas pelos senadores. Entre os pontos de atenção destacados por Teresa estão o financiamento da educação básica, o Custo Aluno-Qualidade (CAQ) e a relação do SNE com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Ela também apontou a necessidade de fortalecer a democratização da gestão: atualmente, o sistema prevê apenas o Fórum Nacional de Educação como instância obrigatória. Para a senadora, se o SNE vai integrar União, estados e municípios, a obrigatoriedade dos fóruns também deveria ser estendida às instâncias estaduais e municipais.

Mecanismos previstos

Entre os mecanismos previstos no projeto está a Comissão Intergestores Tripartite da Educação (Cite), coordenada pelo Ministério da Educação (MEC). A comissão terá a função de articular estratégias para o alcance das metas do PNE, com divisão de responsabilidades entre os entes federados.

Devido à autonomia dos estados e municípios, os pactos terão caráter orientativo, exceto na definição do padrão mínimo de qualidade da educação básica e do Custo Aluno-Qualidade, que serão estabelecidos por resoluções da Cite. A comissão terá composição paritária: seis representantes da União, seis dos estados e do Distrito Federal, e seis dos municípios, incluindo representantes do Consed e da Undime.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Os padrões mínimos de qualidade pactuados na Cite deverão considerar as diferentes etapas e modalidades da educação básica, orientando a redistribuição do orçamento da União via Fundeb e dos estados para os municípios. Entre os critérios estão jornada escolar mínima e progressiva ampliação para tempo integral, proporção adequada professor-aluno, formação docente, plano de carreira e piso salarial do magistério.

Também serão avaliados aspectos de infraestrutura, como conforto ambiental, salubridade, acessibilidade, água potável e instalações sanitárias, além de sustentabilidade ambiental. No desempenho escolar, os padrões devem incluir níveis adequados de aprendizagem, redução das desigualdades, trajetória regular dos estudantes, taxa de aprovação e redução de abandono e evasão escolar.

O CAQ será calculado com base em insumos mínimos e seus custos nacionais, ajustados conforme a etapa, modalidade e região, e será progressivamente elevado para contribuir com o financiamento das metas do PNE.

Responsabilização dos gestores

Um dos pontos de fragilidade apontados na discussão do SNE é a responsabilização dos gestores públicos diante do descumprimento das metas e da aplicação dos investimentos. Sobre esse tema, Teresa Leitão afirmou que a questão vem sendo debatida nas 12 audiências públicas realizadas pela Comissão de Educação sobre o novo PNE (2024-2034).

“Uma coisa que tem consenso é que não podemos esperar que os dez anos do PNE se completem para avaliar se as metas foram atingidas. É necessário ter um monitoramento mais periódico”, disse.

Segundo a senadora, é preciso definir claramente a quem responsabilizar quando as metas não forem atingidas e qual concepção de responsabilização deve prevalecer: se será meramente punitiva ou se servirá para reposicionar e direcionar estratégias.

“Se o SNE não der carro disto, a gente vai fazer o contraponto, né, o espelho com o que a gente tá debatendo no plano nacional de educação. Uma coisa é líquida e certa entre nós: não dá pra gente ter um novo plano nacional de educação que não seja efetivado”, afirmou Teresa Leitão.

A senadora concluiu que, com a chegada do projeto ao Senado, terá reuniões com o autor da proposta, senador Flávio Arns, para compatibilizar o SNE com o PNE e garantir que o sistema funcione como instrumento efetivo de políticas educacionais.

Coma  chegada do projeto ao Senado, a presidente da Comissão de Edcuação afirmou que se reunirá com o autor da proposta na Casa, senador Flávio Arns (PSB-PR), para compatibilizar o SNE com o PNE e garantir que o sistema funcione como instrumento efetivo de políticas educacionais.

Controle social e qualidade da educação

A professora Ana Lúcia Félix dos Santos, do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), destacou que o SNE deve assegurar padrões equitativos de acesso, permanência e aprendizagem, tanto na educação básica quanto na superior.

No entanto, também há fragilidades a serem observadas no que diz respeito ao controle social. “O acompanhamento das políticas educacionais é feito por instâncias democráticas, como os fóruns estaduais, municipais e o Fórum Nacional de Educação, que articulam sociedade civil, gestores e poder público. Mas não há previsão orçamentária para garantir o funcionamento efetivo desses espaços, como espaços de controle social", afirmou.

Sobre o Custo Aluno-Qualidade, Ana Lúcia explicou: “É preciso calcular quanto cada aluno precisa para receber uma educação de qualidade em cada etapa. Isso deve ser feito de forma justa, considerando as diferenças entre municípios ricos e pobres, garantindo que os mais pobres tenham recursos suficientes.”

Diante disso, Ana Lúcia defende maior clareza na metodologia do cálculo do CAQ e sobre a participação da sociedade civil nas instâncias de decisão, incluindo o fortalecimento da Conferência Nacional de Educação. “Esses são elementos que precisam ser melhor esclarecidos e estruturados dentro do SNE”, concluiu a professora, em entrevista à coluna Enem e Educação.

Avaliação periódica da educação básica

O projeto do SNE também institui uma avaliação nacional da educação básica, abrangendo escolas públicas e privadas. O objetivo é produzir um diagnóstico integrado de gestão, infraestrutura, recursos e resultados de aprendizagem, gerando subsídios para o planejamento e aprimoramento das políticas educacionais.

Os dados serão divulgados de forma a fortalecer o controle social. A cada dois anos, no máximo, serão produzidos indicadores de rendimento escolar a partir de exames nacionais, com participação mínima de 80% dos alunos de cada escola nas séries avaliadas.

Além do desempenho dos estudantes, a avaliação incluirá indicadores institucionais, como perfil de alunos e profissionais da educação, relação entre número de docentes e discentes, condições de infraestrutura, recursos pedagógicos e processos de gestão.

O presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), deputado estadual Renato Antunes (PL), afirmou ao JC que considera válida toda proposta que trate a educação em nível nacional, mas fez ressalvas ao projeto.

Segundo ele, diferentemente do SUS, que segue protocolos padronizados para a saúde em todo o país, os desafios educacionais variam de região para região. Antunes destacou que um problema enfrentado no Nordeste pode não ser o mesmo no Sudeste, já que cada região apresenta suas próprias peculiaridades.

"Acho que esse é um primeiro passo que está sendo feito para uma unificação nacional da qualidade do ensino, mas ela tem que ser implementada como um projeto de médio e longo prazo, não imposta como política de Estado de imediato, inclusive já sendo incorporada ao novo PNE. Entendo que a proposta é boa, mas deve ser vista com ressalvas", destacou.

 

Janaína Pepeu/Secom
Imagem de estudantes entrando em uma escola pública da rede estadual de ensino de Pernambuco - Janaína Pepeu/Secom

Leia também

Prouni: prazo para comprovar informações de inscrição termina nesta sexta-feira (5)
UNIVERSIDADE

Prouni: prazo para comprovar informações de inscrição termina nesta sexta-feira (5)
Educação de Pernambuco recebe reforço de 606 novos analistas
EDUCAÇÃO

Educação de Pernambuco recebe reforço de 606 novos analistas

Compartilhe

Tags