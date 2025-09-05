fechar
Perdido na Montanha: A história real de sobrevivência que conquistou o público no Prime Video

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 05/09/2025 às 16:00
Disponível no Prime Video, Perdido na Montanha (2024) é uma adaptação cinematográfica da história real de Donn Fendler, um garoto de 12 anos que, em 1939, se perdeu durante uma trilha no Monte Katahdin, no estado americano do Maine. O filme retrata sua jornada de nove dias enfrentando adversidades naturais até ser encontrado com vida, após percorrer aproximadamente 50 quilômetros sozinho.

Sob a direção de Andrew Kightlinger, o longa-metragem destaca-se pela fidelidade à história real e pela atuação de Luke David Blumm no papel de Donn. O elenco também conta com Paul Sparks, Caitlin FitzGerald e Ethan Slater. A produção executiva é assinada por Sylvester Stallone, conferindo ao filme uma dimensão de prestígio adicional.

Com uma narrativa que equilibra drama e aventura, o filme enfatiza os desafios enfrentados por Donn, mostrando a força e resiliência necessárias para sobreviver sozinho na montanha. A trilha sonora e a fotografia contribuem para o clima intenso e realista da obra.

Com duração de 1h35min e classificação no IMDb de 6,1, Perdido na Montanha oferece ao público uma experiência cinematográfica envolvente, baseada em fatos reais que inspiram reflexão sobre coragem e determinação.

