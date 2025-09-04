Este suspense psicológico sobre paranoia e mistério no Prime Video vai te surpreender
A Casa do Engano (título original: Blackwater Lane) é um suspense psicológico lançado em 2024, dirigido por Jeff Celentano e baseado no romance de B.A. Paris. O filme acompanha Cass (Minka Kelly), uma professora que, após testemunhar um acidente misterioso durante uma tempestade, começa a vivenciar fenômenos estranhos em sua nova residência, uma antiga mansão inglesa. À medida que vozes, sombras e segredos ocultos a cercam, ela passa a questionar sua própria sanidade e a natureza dos eventos que a atormentam.
O elenco conta com Dermot Mulroney, Maggie Grace e Natalie Simpson, entre outros. A produção é assinada por Elizabeth Fowler, Warren Ostergard, Shaun Sanghani e Lucinda Rhodes Thakrar, com a Lionsgate como distribuidora. O filme possui uma classificação indicativa de 16 anos e uma duração de 1 hora e 47 minutos.
Disponível no catálogo do Prime Video, A Casa do Engano oferece uma narrativa que explora os limites da percepção e da realidade, mantendo o espectador imerso em uma atmosfera de tensão crescente. A obra combina elementos de mistério, drama e suspense psicológico, apresentando um enredo que envolve intriga, segredos familiares e eventos sobrenaturais sutis, mantendo atenção constante sobre o desenvolvimento das ações e decisões dos personagens.
