Na Escuridão: suspense psicológico sobre testemunho e vingança
Na Escuridão (título original: In Darkness) é um filme britânico de 2018, dirigido por Anthony Byrne e estrelado por Natalie Dormer, que também coescreveu o roteiro. A trama acompanha Sofia (Dormer), uma pianista cega que, ao ouvir uma discussão no apartamento acima, testemunha a morte de sua vizinha, Veronique. A partir desse evento, Sofia se vê envolvida em uma complexa rede de mistérios e perigos.
A história se desenrola em torno da investigação do assassinato e das conexões entre os personagens, incluindo o pai de Veronique, Zoran Radic (Joely Richardson), um empresário sérvio acusado de crimes de guerra durante a Guerra da Bósnia. A presença de Zoran em Londres, sob asilo político, adiciona camadas de tensão e intriga à narrativa.
O filme explora temas como vingança, justiça e a percepção da realidade, utilizando a deficiência visual da protagonista para criar uma atmosfera única e envolvente. A direção de Byrne e a atuação de Dormer foram destacadas pela crítica, que apreciou a construção da trama e a profundidade dos personagens.
Na Escuridão está disponível no catálogo do Prime Video, oferecendo aos espectadores uma experiência cinematográfica que combina mistério, drama e suspense psicológico, mantendo a atenção sobre as ações e decisões da protagonista em meio a um enredo cheio de tensão e descobertas.
