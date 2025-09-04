Na Escuridão: suspense psicológico sobre testemunho e vingança

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Na Escuridão (título original: In Darkness) é um filme britânico de 2018, dirigido por Anthony Byrne e estrelado por Natalie Dormer, que também coescreveu o roteiro. A trama acompanha Sofia (Dormer), uma pianista cega que, ao ouvir uma discussão no apartamento acima, testemunha a morte de sua vizinha, Veronique. A partir desse evento, Sofia se vê envolvida em uma complexa rede de mistérios e perigos.

A história se desenrola em torno da investigação do assassinato e das conexões entre os personagens, incluindo o pai de Veronique, Zoran Radic (Joely Richardson), um empresário sérvio acusado de crimes de guerra durante a Guerra da Bósnia. A presença de Zoran em Londres, sob asilo político, adiciona camadas de tensão e intriga à narrativa.

O filme explora temas como vingança, justiça e a percepção da realidade, utilizando a deficiência visual da protagonista para criar uma atmosfera única e envolvente. A direção de Byrne e a atuação de Dormer foram destacadas pela crítica, que apreciou a construção da trama e a profundidade dos personagens.

Na Escuridão está disponível no catálogo do Prime Video, oferecendo aos espectadores uma experiência cinematográfica que combina mistério, drama e suspense psicológico, mantendo a atenção sobre as ações e decisões da protagonista em meio a um enredo cheio de tensão e descobertas.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br