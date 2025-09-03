Nova comédia de ação com Eddie Murphy chega ao Prime Video

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Lançado em agosto de 2025, o filme A Última Missão disponível no Prime Video combina ação e comédia em uma narrativa cheia de reviravoltas. Dirigido por Tim Story e escrito por Kevin Burrows e Matt Mider, a produção conta com Eddie Murphy, Pete Davidson, Keke Palmer e Eva Longoria no elenco principal.

A história acompanha Russell (Eddie Murphy) e Travis (Pete Davidson), motoristas de caminhão blindado que veem sua rotina virar um caos quando sofrem uma emboscada liderada por Zoe (Keke Palmer). O que parecia ser apenas um roubo logo se transforma em uma sequência de eventos inesperados, envolvendo riscos crescentes e desafios que exigem decisões rápidas.

Com ambientação dinâmica e ritmo acelerado, a narrativa explora cenas de perseguição, humor inteligente e situações imprevisíveis. A direção de Tim Story remete ao estilo das comédias policiais dos anos 1980 e 1990, mesclando tensão e leveza em uma mesma história.

Com um elenco de destaque e sequências filmadas com carros reais para maior autenticidade, o longa promete atrair fãs de ação e comédia que procuram uma experiência divertida e cheia de adrenalina no Prime Video.

